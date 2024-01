04/01/2024 12:22:00

Un vicolo del centro storico di Marsala dimenticato da decenni dalle amministrazioni comunali. Si tratta del vicolo "Angelo Custode" che si trova nei pressi della via Salvatore Angileri.

"E' stato praticamente abbandonato dal Comune da decenni - ci scrive il signor Daniele -. Gli anziani over 70 che vi abitano non ricordano nemmeno che questo vicolo sia mai stato asfaltato, infatti, come potete vedere dalle foto, attualmente si trova in condizioni disastrose. L'unica cosa che, fortunatamente, funziona, è la luce. Almeno quella c'è".

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it.