Marsala e le strade al buio da mesi. Gerardi: "Con l'appalto fine delle criticità"

20/01/2024 06:00:00

Da settimane se non mesi, intere zone di Marsala sono al buio. Molte strade del centro storico, nel periodo delle festività natalizie e fino a qualche giorno fa creavano non pochi disagi ai cittadini (ne abbiamo parlato qui su TP24). Ma se la situazione è migliorata nella zona di via Dante Alighieri, in corso Calatafimi, ma anche in viale Isonzo e via Armando Diaz, solo per dirne alcune tra le strade al buio, la situazione non è affatto cambiata in piazza Piemonte e Lombardo ma in questo caso il problema è che, a distanza di due settimane dal forte vento che ha abbattuto il pilone della luce, nessuno è stato in grado di alzarlo ed è sempre lì come potete vedere nella foto, qui sotto, scattata ieri sera.

Ma come dicevamo sono tante le strade delle contrade completamente al buio, dalla via Pupo alla zona di contrada Dara. Su quest'ultima zona ci scrive la nostra lettrice Enza: "Quotidianamente percorro la strada che da Marsala centro porta alla contrada Dara e al ritorno è quasi sempre buio. In alcuni incroci e per tutto il tratto di strada che da Dara porta alla statale, faccio molta fatica e guido a passo d'uomo, perché non c'è visibilità e più di una volta, improvvisamente, mi sono ritrovata davanti qualche bicicletta o motorino senza luci, ma anche persone che percorrono la strada a piedi. Ci può essere costo più alto per la perdita di una vita? Cosa si aspetta per illuminare le strade periferiche e non di Marsala? Forse si aspetta di vincere una lotteria? Ogni singola vita vale più di ogni cosa non bisogna aspettare, bisogna agire".

Altra situazione di pericolo per l'incolumità pubblica si trova, invece, al lungomare Spagnola. Che la zona fosse al buio su Tp24 ne abbiamo parlato a novembre del 2023, ma la strada era già al buio da almeno un mese. A quattro mesi di distanza la situazione è sempre la stessa, e visto che, oltre alla litoranea, su quel lungomare insiste anche la pista ciclo-pedonale, diventa drammatico utilizzarla per ciclisti e pedoni in questa situazione di buio totale. Qui sotto vi facciamo vedere le foto scattata ieri sera. La prima nella zona del "Principino" e l'altra riprende tutto il litorale fino alle Saline. Come vedete è buio pesto.



Sulla criticità dell'illuminazione pubblica a Marsala, abbiamo intervistato l'assessore Ivan Gerardi, il quale ci ha detto che il problema è dovuto al fatto che "nel progetto di sostituzione di 11mila corpi illuminanti (che aveva fatto la precedente amministrazione) non era prevista la sostituzione dei cavi, ma solo dei corpi illuminanti. Siccome questi cavi non sono sostituiti da tanti anni, la criticità è dettata da questo. Con la pioggia o l'umidità si verificano delle dispersioni che fanno scattare questi guasti ad intermittenza o addirittura fanno disattivare l'intero impianto". Gerardi dice che nel giro di due settimane ci sarà il nuovo appalto e queste criticità dell'illuminazione attuale dovrebbero essere superate. Qui l'intervista completa a Ivan Gerardi.



Ad un anno dalla gara d'appalto verrà sostitutio il semforo di Strasatti - E sulla sicurezza nelle strade, ad un anno dalla gara d'appalto l'assessore annuncia i lavori in corso a Strasatti per la sostituzione del semaforo. "Fra alcuni giorni entrerà in funzione il nuovo impianto semaforico di Strasatti, sulla strada nazionale. Nuove installazioni sono previste anche per i semafori sulla SS 115 in contrada Cuore di Gesù e Ponte Fiumarella. Invece, rientra nella nuova programmazione il semaforo di Terrenove Bambina".