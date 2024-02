Marsala, tutto fermo per i passaggi a livello dopo la perdita del finanziamento

04/02/2024 06:00:00

Tutto bloccato a Marsala per il progetto di eliminazione dei passaggi a livello. A quasi un anno dalla perdita del finanziamento di 26 milioni di euro - era marzo del 2023 quando tp24 ne diede notizia - non solo quei fondi non sono rientrati nella disponibilità dell'amministrazione, come sosteneva il presidente del consiglio comunale Enzo Sturiano, che riteneva fossero stati spostati solo momentaneamente in provincia di Ragusa, ma, come confermato dal sindaco Grillo in conferenza stampa il 5 gennaio, sono stati persi definitivamente.

Il primo cittadino ha detto che rimangono ancora due progetti cantierabili (quello di via Grotta del Toro e di Terrenove Bambina) e che per questi si aspettano le risorse della Regione, ma sulla tempistica, i fondi realmente necessari, la progettazione non si sa quasi nulla. Abbiamo cercato di capirne di più, chiedendo all'amministrazione, ma non abbiamo avuto risposta.

Su questa vicenda dei passaggi a livello, come per altre e in particolare per la messa in sicurezza del lungomare Boeo, per la quale l'amministrazione Grillo ha perso 2,2 milioni di euro, dimostra la sua incapacità di sfruttare le risorse già destinate alla città e di portare a compimento quelle iniziative necessarie affinchè le opere vengano realizzate con i fondi dei bandi pubblici entro i termini previsti.

10 passaggi a livello da eliminare, il progetto di RFI e Regione Siciliana - Nel 2019, stesso anno del finanziamento approvato per il lungomare, RFI nel mese di dicembre sottoscrisse una convenzione con la Regione Siciliana, con l’Assessorato infrastrutture, per eliminare nel Comune di Marsala di dieci passaggi a livello divisi su sei interventi. I sei interventi erano nell’ordine: il primo quello di Terrenove; il secondo il passaggio a livello che è tra la villa araba e la contrada ponte; il terzo passaggio a livello è quello di via Lipari ormai bocciato; il quarto via Grotta del toro; il quinto intervento, quello della Lega navale; il sesto intervento in contrada Birgi. Con questi sei interventi si programmava l'eliminazione di ben dieci passaggi a livello. Adesso come andrà a finire non si sa.

RFI conferma il piano di eliminazione dei passaggi a livello - RFI lo scorso anno ha confermato i progetti del piano regionale che rientrano nel Protocollo d’Intesa siglato con la Regione Siciliana e confermato con una delibera di Giunta Regionale la n.289/2019, in data 13/12/2019. L’accordo prevedeva la soppressione in totale di 20 passaggi a livello su tutto il territorio regionale per un finanziamento 67 milioni, di cui 53 milioni a valere sui fondi PO FESR Sicilia 2014/2020 e 14 milioni a carico di RFI. Visto che l'amministrazione ha perso talmente tanto tempo da far perdere il finanziamento, forse la soluzione per sbloccare questa fase di stallo, forse la soluzione potrebbe essere affidare il tutto a RFI o alla Regione un po' come accaduto per il porto di Marsala e a quel punto vedere se è possibile davvero portare avanti questa progettazione per eliminare i passaggi a livello.