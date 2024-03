09/03/2024 14:00:00

Non solo Amabilina e via Istria ma tante altre zone e tante contrade sono al buio a Marsala, da più di dieci giorni.

"Dopo aver letto il vostro articolo su contrada Amabilina e via Istria al buio, volevo informarvi che anche in contada Spagnola siamo al buio da più di 10 giorni - ci scrive Simona - e più precisamente dalla Chiesa Maria S.S. Del Rosario fino all’Hotel Mozia.

E non solo, ci sono tante altre contrade al buio, come Cutusio, Rakalia, tutte nel versante nord".

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it