Alberi e pali abbattuti per il vento forte. Danni e disagi nel trapanese

10/03/2024 14:20:00

Alberi e pali abbattuti, il forte vento sta causando danni e disagi in diversi comuni della provincia di Trapani.

Ad Erice, la strada per il Santuario di Sant'Anna è stata interrotta per ore a causa della caduta di un grosso albero. Sul posto sono intervenuti i volontari della Protezione Civile comunale per rimuovere l'albero e ripristinare la viabilità.

Danni nel borgo medievale di Erice

Nel borgo medievale, il vento ha divelto alcuni lampioni e fatto cadere diversi rami lungo la strada, mettendo in pericolo gli automobilisti in transito. Nella frazione di Pizzolungo, le raffiche hanno fatto cadere alcuni rami di palme. Problemi anche lungo la strada provinciale nella zona dell'ex Ostello della gioventù: anche qui rami divelti dalle raffiche sono finiti lungo la sede stradale.

Ponte radio danneggiato, emittenti locali siciliane off-air

Sempre ad Erice, la guida d'onda del ponte radio, a causa del forte vento, si è spezzata causando lo "spegnimento" delle emittenti locali siciliane. Le reti nazionali sono visibili perché utilizzano il sistema del "backup satellitare" che non è fornito, invece, in dotazione alle emittenti siciliane da Rai Way, aggiudicataria della capacità trasmissiva, sia per le TV di primo e secondo livello sull'isola, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Alberi caduti a Trapani

A Trapani, un albero di Ficus è crollato, la scorsa notte, in viale Regina Elena. Si tratta del secondo esemplare caduto al suolo in città, a causa del forte vento, nel giro di pochi giorni. La zona dove è avvenuto il crollo è stata transennata. Sempre nel capoluogo, in via Libica, stanotte si è verificato il crollo di una parte del muro di cinta di un'area militare in disuso. (Qui invece i danni a Marsala).

Le previsioni del tempo

Il forte vento dovrebbe attenuarsi nelle prossime ore, ma le autorità invitano comunque alla prudenza.