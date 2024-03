Marsala: lo scirocco fa volare tavoli, sedie e gazebo in via Garibaldi

10/03/2024 11:00:00

Lo scirocco soffia impetuoso da ieri e a Marsala, questa mattina, ci sono stati i primi danni, con sedie, tavoli, e un intero gazebo dei ristorantini che si trovano sulla via Garibaldi, che sono letteralmente volati in aria. Viste le forti raffiche, come sempre in questi casi, è bene evitare di sostare vicino a pali, alberi e palme.

E lo scirocco ha alimentato le fiamme che da ieri sera si sono sviluppate sui monti di Castellammare del Golfo, con due squadre e 36 vigili del fuoco sul posto per cercare di stoppare i roghi, ormai a ridosso delle abitazioni. Lo scirocco continuerà per tutta la giornata, anche se nel pomeriggio è prevista una diminuzione della sua intensità. Vediamo le previsioni meteo.

Le previsioni meteo nel trapanese per oggi, domenica 10 Marzo: giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, min 13°C, max 18°C. Nel dettaglio: nuvolosità sparsa al mattino, cielo coperto al pomeriggio, deboli rovesci di pioggia alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 18°C alle ore 11, mentre la minima alle ore 23 sarà di 13°C. I venti saranno al mattino molto forti provenienti da Sud-Sud-Est con intensità compresa tra 55 e 61km/h, al pomeriggio moderati da Sud-Sud-Ovest con intensità tra 29km/h e 45km/h, moderati da Nord-Nord-Ovest alla sera con intensità di circa 21km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 1.6, corrispondente a 414W/mq.