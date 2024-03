11/03/2024 18:00:00

L'amministrazione Tranchida aveva rassicurato sulla consistenza dei materiali, ma i percorsi tattili per ipovedenti che fungono da attraversamenti pedonali di via Fardella, sono saltati.

Nonostante un finanziamento di ben 340mila euro e le rassicurazioni che non sarebbero saltati, pedoni e ipovedenti non hanno un persorso agevole visto le condizioni in cui si trovano e che potete vedere dalle foto.

L'Amministrazione dovebbe correre ai ripari programmando degli interventi di ripristino, l'assessore Guaiana dichiara che si attende l'approvazione del Bilancio: senza fondi, l'intervento sarà impossibile da effettuare.