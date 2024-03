Marsala, buca "killer" e degrado lungo la litoranea dello Stagnone

12/03/2024 18:28:00

Lungo la litoranea non asfaltata che costeggia la pista ciclabile allo Stagnon di Marsala c'è una buca "killer" profonda circa 15 centimetri e larga un metro.

"Si trova di fronte al ristorante Fior di sale e non è segnalata, poco dopo il locale "Peola" ci sono altre buche enormi non segnalate - ci scrive un lettore di tp24 - lasciate dopo un lavoro incompiuto eseguito circa un anno fa per fuoriuscita d'acqua dalle condotte. Al termine della pista ciclabile, proprio al centro di incrocio a birgi, possiamo trovare un lavoro in corso non adeguatamente segnalato, ma soprattutto senza i lampeggianti gialli per la visibilità notturna. Insomma, la strada principale della Laguna in totale abbandono e degrado. Il tutto è stato già segnalato anche ai vigili urbani".

