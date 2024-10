Chi è la donna morta carbonizzata nell'incidente all'alba

03/10/2024 09:45:00

Si chiamava Francesca Sicurella, la donna di 40 anni, di Palermo, morta carbonizzata a bordo della sua Opel Mokka dopo aver perso il controllo del mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, finendo contro un muro. L’impatto è stato particolarmente violento, al punto da innescare un incendio partito dall’impianto elettrico che in pochi minuti ha avvolto tutto il veicolo.

La donna non ha avuto il tempo di uscire fuori dal mezzo, forse perché aveva perso i sensi in seguito all’incidente. Per questo motivo non ha avuto scampo ed è morta carbonizzata.

È accaduto poco prima delle 3 in corso Bernardo Mattarella, in un tratto di strada tra Carini città e la borgata di Villagrazia. Sono intervenuti i carabinieri, vigili del fuoco e i sanitari del 118. Quando le squadre di soccorso sono arrivate, la donna era già deceduta.