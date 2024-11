Marsala: guasti alla condotta di Bresciana, disagi nella zona Nord e a Birgi

Marsala, ancora dubbi per l'incarico di esperto del Sindaco a Briuccia

Continua a far discuterere a Marsala la recente nomina del dott. Giuseppe Briuccia come esperto del Sindaco per l’attuazione del programma elettorale, conferita tramite il Decreto Sindacale n. 34 del 6 novembre 2024. L’incarico, basato...