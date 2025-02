23/02/2025 10:00:00

Il Tribunale di Marsala ha emesso la condanna nei confronti di uno dei responsabili dell'aggressione avvenuta nel 2023 in contrada Cuore di Gesù ai danni di Davide Russo. La sentenza ha riconosciuto al Comune di Marsala un risarcimento di 5 mila euro per il danno di immagine subito a seguito della diffusione mediatica della vicenda.

L'episodio aveva visto come vittima un giovane disabile ed aveva suscitato forte risonanza nell'opinione pubblica. Il Comune si era costituito parte civile nel procedimento, supportato da una delibera della Giunta Municipale.

In un caso analogo, il Comune di Marsala è stato ammesso come parte civile anche nel processo relativo a un'aggressione avvenuta lo scorso settembre sul Lungomare Boeo. Due individui avevano minacciato e ferito con un coltello una giovane donna. Anche in questo caso, le Forze dell'Ordine erano intervenute tempestivamente, permettendo l'individuazione e il rinvio a giudizio dei presunti responsabili.

L'amministrazione comunale ha sottolineato l'importanza della costituzione di parte civile per tutelare l'immagine della città e ribadire la propria posizione contro atti di violenza sul territorio.