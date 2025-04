Violenza nel calcio giovanile: Gennuso (FI) chiede il Disegno di Legge per la prevenzione

10/04/2025 15:00:00

L'ennesimo grave episodio di violenza avvenuto durante una partita di calcio giovanile a Riposto ha sollevato preoccupazione e rilanciato l'urgenza di approvare il Disegno di Legge n. 325/2023 “Interventi per la promozione dei valori dello sport per prevenire la violenza”. A dichiararlo è Riccardo Gennuso, deputato di Forza Italia, che ribadisce la necessità di un intervento tempestivo per fermare la crescente escalation di aggressività nelle competizioni sportive.

"L’ultimo grave episodio di violenza avvenuto durante una partita di calcio giovanile a Riposto conferma l’urgenza di approvare al più presto il Disegno di Legge n. 325/2023 'Interventi per la promozione dei valori dello sport per prevenire la violenza', che ho presentato all'ARS già da tempo. Non possiamo più aspettare e rischiare una deriva sempre più violenta ed incontrollata", ha dichiarato Gennuso, che da tempo porta avanti la battaglia per una legislazione che affronti il fenomeno in maniera strutturale e concreta.

Il Disegno di Legge presentato da Gennuso prevede, tra le altre cose, il rafforzamento della figura del Safeguarding, introdotta a livello nazionale nel 2021. "A partire dal rafforzamento della figura del Safeguarding, introdotta a livello nazionale nel 2021, vogliamo garantire che ogni ambiente sportivo sia sicuro e tutelato, intervenendo preventivamente su tutti gli attori coinvolti, atleti, tecnici e famiglie", ha aggiunto il deputato, ricordando l'importanza di formare e sensibilizzare chi vive lo sport, per combattere gli episodi di violenza e aggressività.

Per sbloccare l'iter legislativo del provvedimento, Gennuso ha già avviato un confronto con il Presidente della V Commissione, Fabrizio Ferrara, per ottenere una convocazione urgente. "Il Presidente Ferrara ha mostrato grande sensibilità, condividendo la necessità di discutere il DDL in tempi brevi, perché lo sport deve tornare a essere un veicolo di educazione, rispetto e inclusione, soprattutto tra i giovani. Ogni giorno di ritardo è un’occasione persa per prevenire nuove degenerazioni", ha affermato Gennuso.

Il Disegno di Legge prevede anche la creazione di programmi formativi per sensibilizzare tutte le componenti del mondo sportivo, mirando a promuovere un modello che faccia del fair-play e dei valori educativi la sua essenza. "La Sicilia può e deve essere all’avanguardia in questa battaglia di civiltà", ha concluso Gennuso. "Ma serve l’impegno di tutti: istituzioni, federazioni e società sportive".

L’approvazione del DDL n. 325/2023 potrebbe rappresentare un passo fondamentale per garantire che lo sport, in particolare a livello giovanile, torni ad essere un ambiente di crescita sana, lontano dalla violenza e dal conflitto.