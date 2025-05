 Marsala, strada chiusa dal 1° aprile in contrada Cozzaro: residenti esasperati

07/05/2025 12:00:00

Continua il disagio per i cittadini di contrada Cozzaro, a Marsala, dove la strada che porta in via Mazara è chiusa dal 1° di aprile senza che vi sia stato alcun intervento risolutivo da parte delle autorità competenti. A denunciarlo è un residente, Alessandro, che ha deciso di rivolgersi ancora una volta alla nostra redazione per sollecitare una risposta da parte delle autorità comeptenti.

"Per l’ennesima volta sono a scrivere alla vostra redazione, in quanto la strada in contrada Cozzaro è ancora chiusa - scrive Alessandro - .Sono state fatte diverse chiamate di sollecito all’organo competente, ma nessuno si schioda dalla poltrona per venire a vedere il fortissimo disagio che stiamo vivendo noi residenti.

È una vera vergogna che nessuno intervenga per ripristinare la strada interrotta dal 1° aprile. Non ci sono più parole per esprimersi. Chiediamo per l’ultima volta un intervento immediato, altrimenti saremo costretti ad avviare una raccolta firme per presentare un’istanza contro gli organi competenti.

Il residenti sono studi di dover affrontare ogni giorno i disagi causati da una viabilità compromessa. L’assenza di risposte da parte delle istituzioni alimenta il malcontento e spinge i cittadini a valutare azioni collettive, come una petizione ufficiale.

I residenti chiedono che si intervenga con urgenza per il ripristino della viabilità.

