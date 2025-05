12/05/2025 12:10:00

A Mazara del Vallo cresce l’allarme tra i cittadini per il protrarsi del malfunzionamento del semaforo situato all'incrocio tra via Val Demone, via Dei Vespri, viale Jugoslavia, viale Albania e via Val di Noto. Da tempo privo di una regolare regolazione del traffico, sta generando preoccupazione e tensione tra quanti vi transitano quotidianamente.

La situazione, ormai nota a molti residenti, rappresenta un rischio concreto per la sicurezza stradale, soprattutto nelle ore di punta e durante le ore notturne, quando la visibilità è ridotta e l’assenza di segnalazione semaforica aumenta la possibilità di incidenti. Particolarmente esposti al pericolo sono pedoni e ciclisti, costretti ad attraversare senza alcuna garanzia di precedenza o sicurezza.