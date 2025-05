Misiliscemi, il sindaco Tallarita: “Costruiamo il futuro del territorio con impegno e condivisione”

16/05/2025 02:00:00

A poco più di due anni dall’insediamento, il sindaco di Misiliscemi Salvatore Tallarita traccia un bilancio dell’attività amministrativa, rivendicando il lavoro svolto e respingendo al mittente le critiche mosse da alcune voci interne al Consiglio Comunale. “Il nostro è un territorio che per decenni è stato abbandonato – afferma Tallarita – ma oggi Misiliscemi ha finalmente una sua identità, frutto della volontà popolare e di un progetto condiviso fin dall’inizio”.

Il primo cittadino sottolinea come l’Amministrazione abbia lavorato fin dal primo giorno per dare solidità al giovane Comune, a partire dalla creazione di una struttura amministrativa operativa. “Siamo partiti da un solo dipendente – ricorda – oggi ne abbiamo oltre 30, grazie a convenzioni e mobilità. Senza una macchina amministrativa funzionante, non si garantiscono nemmeno i servizi essenziali come la pulizia o la manutenzione idrica”.

Tra i traguardi evidenziati dal sindaco, l’apertura della sede comunale a Salinagrande, l’asilo nido a Ballottella, il finanziamento di 350mila euro per la palestra della scuola media, e un ambizioso piano per la messa in sicurezza del torrente Verderame che prevede investimenti per oltre 12 milioni di euro.

Anche sul fronte dell’emergenza idrica, Tallarita annuncia un intervento a breve: “Recupereremo un grande cisternone inutilizzato a Marracco, utile a stabilizzare la pressione nei periodi critici. Il progetto sarà finanziato con i fondi derivanti dai benefit del fotovoltaico presente sul territorio”.

Il sindaco non nasconde l’amarezza per alcune recenti contestazioni e abbandoni provenienti da esponenti che fino a ieri, dichiara, hanno condiviso ogni passo del progetto amministrativo. “Accuse senza proposte alternative – le definisce – frutto di logiche partitiche che non ci appartengono. La nostra è una linea civica, sempre coerente e trasparente, dimostrata anche dall’approvazione del bilancio di previsione con il sostegno della maggioranza”.

Infine, un appello diretto ai cittadini: “Siamo consapevoli delle sfide ancora da affrontare, ma continueremo a lavorare con determinazione. Chi oggi ci attacca è parte di quella stessa politica che ha causato il degrado che stiamo cercando di risanare. Noi restiamo fedeli alla nostra visione: crescita, condivisione, ascolto e un’amministrazione al servizio del bene comune”.