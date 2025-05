Dopo i nubifragi allerta meteo gialla in Sicilia

16/05/2025 08:03:00

Dopo i nubifragi che ieri hanno colpito tutta la Sicilia, le condizioni meteo sono in miglioramento, oggi, venerdì 16 maggio, sull'isola.

Ma per la giornata di oggi persiste l'allerta meteo, seppur di livello giallo, come disposto dalla protezione civile regionale. Si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Ieri giornata di passione in tutta l'isola per i violenti temporali e le bombe d'acqua che si sono abbattuti in molti territori. In Sicilia orientale le scuole sono rimaste chiuse. Danni e allagamenti nel Palermitano. A Trabia un’auto è rimasta bloccata dall’acqua alta e in difficoltà. All’interno, una ragazza rimasta intrappolata, impossibilitata a uscire in sicurezza a causa del flusso impetuoso.

Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato il peggio: i militari hanno raggiunto il veicolo e tratto in salvo la giovane, che ora sta bene ma è apparsa fortemente scossa dall’accaduto.

Disagi e allagamenti anche in provincia di Trapani. A Mazara e Marsala strade allagate, tombini saltati e disagi nella circolazione. E probabilmente anche a causa delle forti piogge ieri è crollato il solaio di una palazzina a Mazara del Vallo. Un crollo che solo per caso non ha fatto feriti, perchè gli abitanti non erano in casa.

Oggi, dicevamo, allerta gialla in tutta la Sicilia, con la previsione di piogge, anche se le condizioni sono in miglioramento.