Marsala: Giampiero Vitale condannato a cinque anni e 8 mesi per la morte di Biagio Lombardo

20/05/2025 18:00:00

Un abbraccio lungo, silenzioso e carico di dolore ha unito i genitori di Biagio Lombardo nel piazzale del tribunale di Marsala, subito dopo la lettura della sentenza. Giuseppe e Vita, stretti l’uno all’altra, hanno accolto con dignità e commozione il verdetto che ha condannato Giampiero Vitale, 25 anni, a cinque anni e otto mesi di reclusione per la morte del loro figlio, travolto e ucciso in un incidente stradale il 13 gennaio 2024 lungo la SS115, tra Marsala e Mazara del Vallo.

La decisione è arrivata dal Giudice per l’udienza preliminare Sara Quittino, al termine di un processo carico di tensione emotiva. Il pubblico ministero aveva chiesto nove anni di carcere, ma il GUP ha optato per una pena più contenuta, pur infliggendo a Vitale pesanti sanzioni accessorie: la revoca definitiva della patente di guida, l’obbligo di pagamento delle spese processuali e il risarcimento dei danni alle parti civili, che sarà quantificato in sede civile.

Tanta la partecipazione emotiva: fuori dall'aula oltre ai genitori di Biagio, erano presenti anche zii, parenti e molti amici del ragazzo, giunti per assistere a un momento tanto atteso quanto doloroso. Tra loro anche l’avvocato di parte civile, il romano Maurizio Gabrielli, visibilmente commosso, che ha scelto di non rilasciare dichiarazioni alla stampa, limitandosi a esprimere soddisfazione per l’esito del giudizio.

Biagio Lombardo aveva appena 18 anni. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo nella comunità marsalese.