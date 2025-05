Scandalo referti all'Asp di Trapani. Arrivano i primi provvedimenti ai medici

20/05/2025 06:00:00

Ci sono i primi provvedimenti dell’ASP di Trapani nei confronti dei medici coinvolti nello scandalo dei referti istologici in ritardo.

Si tratta di una indagine interna avviata dall’Azienda provinciale, che non si è ancora conclusa.



Il provvedimento disciplinare è quindi solamente il primo, altri potrebbero concretizzarsi successivamente. Si tratta del dottore Leonardo Zichichi, capo del dipartimento di Oncologia del Sant'Antonio Abate.

E’ solo un anello della catena che ha portato allo scandalo dei ritardi dei referti istologici. Responsabilità mediche che, via via, si vanno appurando con una indagine dell’ASP volta a chiarire aspetti in tal senso, ma anche fascicoli aperti in Procura.

I pazienti, che oggi hanno deciso di affidarsi a cure non più in provincia, e i figli degli stessi hanno deciso di adire le vie legali.

Poco hanno parlato di risarcimento del danno ma tanto, invece, di giustizia sociale, perché quello che è accaduto non abbia più a ripetersi. Si tratta di vite umane che sono state lese nella loro aspettativa di vita, nessun provvedimento disciplinare potrà mai riparare al danno subito.



Ulteriori accertamenti

L’ufficio legale dell’ASP nel frattempo ha chiesto altri 20 giorni per completare tutto l’iter dell’indagine, che dunque avrà altre responsabilità da mettere sul tavolo con relative sanzioni da applicare. Quello che i medici coinvolti rischiano è il licenziamento, normativamente previsto sia per gravi motivi disciplinari che per giusta causa, si tratta del più grave provvedimento che può essere preso. Mentre la radiazione dall'albo é competenza dell’Ordine.

In ogni caso sono provvedimenti limite, nello specifico per Zichichi si tratta di culpa in vigilando, peraltro il suo non è un dipartimento strutturale. Pertanto rischia solo di non essere più Capo dipartimento con un indennità nettamente diversa.

Parola alla Regione

Le tre controdeduzioni prodotte da Ferdinando Croce, manager sospeso, sono arrivate sul tavolo della commissione Salute. Dovranno ancora studiarle i componenti della stessa per poi emettere un parere non vincolante ai fini della decisione. Pare sia stata già creata una commissione per poi valutare l’insieme delle carte e delle memorie.

Nella ultima controdeduzione prodotta da Croce, il 9 maggio scorso, è stata allegata la testimonianza di un medico dell’Anatomia Patologica che è un vero e proprio atto di accusa nei confronti dell’allora primario dell’Unità Domenico Messina, oggi in pensione. Su Messina nessuna sanzione disciplinare dunque, serve la memoria a supportare la tesi di Croce. Il Direttore generale non è stato messo nelle condizioni di sapere con esattezza cosa stesse accadendo dentro il reparto e a quanti referti ancora bisognava dare seguito.

Renato Schifani, che dal 4 marzo non ha mai più incontrato Croce, pare intenzionato ad andare avanti con il provvedimento di revoca dell’incarico, che comporta la decadenza dall’albo dei Direttori generali. Croce a questo punto potrebbe dimettersi e salvare il salvabile, cosa abbastanza difficile per Croce che ha sempre di considerare le dimissioni come una ammissione di colpa.

Gli incontri

A Palermo nel frattempo si susseguono gli incontri politici, tra un vertice di maggioranza sulla manovra ce ne è un altro per parlare di Sanità. I dossier aperti sono diversi: l’ASP di Palermo senza guida da mesi, la casella della Pianificazione Strategica che vacilla per Salvatore Iacolino, il caso Trapani. Posizioni che i partiti cercheranno di incastrare per non frammentare la coalizione.