  Andrea Bulgarella, lunedì la Camera Ardente a Trapani. Martedì i funerali a Valderice

01/06/2025 10:39:00

Si terrà lunedì 2 giugno, dalle ore 10:00 alle 20:00, la Camera Ardente per Andrea Bulgarella, l’imprenditore trapanese scomparso sabato 31 maggio all’età di 79 anni.

La Camera Ardente sarà allestita a Trapani, nella sede degli Uffici del Gruppo Andrea Bulgarella, in Via San Giovanni Bosco 12. Sarà possibile, per amici, conoscenti, collaboratori e cittadini, rendere omaggio alla sua memoria e porgere un ultimo saluto.

I funerali si svolgeranno invece martedì 3 giugno alle ore 15:30 a Valderice, sua città natale, presso la Chiesa Maria Santissima della Purità, in Via Simone Catalano.

Andrea Bulgarella è stato uno dei protagonisti dell’imprenditoria siciliana e nazionale degli ultimi decenni, noto per il suo impegno nel recupero di immobili storici, per il suo sostegno a iniziative sociali e culturali, e per il suo ruolo nel mondo dello sport.