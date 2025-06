Trapani e il decoro: sequestrata la copertura del bar di Palazzo Riccio 

02/06/2025 06:00:00

La tensostruttura in ferro, installata in pieno centro storico a Trapani della quale abbiamo parlato su Tp24 è stata sequestrata venerdì scorso dalla Polizia Municipale, dopo un sopralluogo che ne ha rilevato l’abusività. Il manufatto era stato ancorato direttamente al prospetto di Palazzo Riccio di San Gioacchino, edificio di pregio architettonico vincolato, senza le necessarie autorizzazioni da parte degli enti preposti.

I lavori erano privi di qualunque nulla osta: il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) aveva autorizzato soltanto l’uso di tavolini e ombrelloni amovibili, e non la realizzazione di strutture fisse o interventi sul prospetto dell’edificio. La normativa in vigore, infatti, prevede l’obbligo di autorizzazione anche da parte della Soprintendenza, trattandosi di un bene storico sottoposto a tutela.

Già giovedì gli agenti della Municipale avevano effettuato un primo accesso ispettivo, ma è stato nel sopralluogo del giorno successivo che è stato accertato il carattere abusivo degli interventi effettuati circa 10 giorni fa. È quindi scattato il sequestro dell’intera struttura, per cui adesso è in corso un procedimento penale. Non sono state elevate sanzioni amministrative, ma sono state formalizzate denunce. L’ufficio tecnico comunale valuterà l’emissione di un’ordinanza per la rimozione dell'opera.

Va chiarito che la responsabilità non riguarda solo i committenti: anche le ditte esecutrici hanno l’obbligo di verificare la regolarità degli incarichi ricevuti, soprattutto quando si interviene su immobili storici. In questo caso, l’installazione è avvenuta senza alcun confronto con gli uffici competenti.

L’intervento delle autorità - dicono fonti del Comune di Trapani a Tp24 - è stato tempestivo e ha impedito che la struttura restasse operativa durante il fine settimana. Un’azione decisa, a tutela del decoro urbano e del rispetto delle regole, in un contesto delicato come quello del centro storico trapanese.