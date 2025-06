 Marsala: auto finisce contro un palo e investe un pedone in contrada Strasatti. E' grave

03/06/2025 18:45:00

Brutto incidente questo pomeriggio in contrada Strasatti, a Marsala. Un’auto è finita fuori strada, andando a schiantarsi contro un palo, che si è spezzato in due. Nel violento impatto è stato travolto un pedone che si trovava sul marciapiede. L’uomo, colpito in pieno, è stato soccorso e trasportato in ospedale in condizioni gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per effettuare i rilievi e regolare la viabilità.

Questa mattina, si è verificato un altro incidente, non molto lontano, in contrada Cuore di Gesù: coinvolti una moto di grossa cilindrata e un’auto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, ricoverato all’ospedale "Paolo Borsellino" con una prognosi di trenta giorni.