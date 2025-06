Terribile incidente a Mazara: 19enne cade con la moto, si trova al Trauma Center di Palermo

08/06/2025 17:00:00

Un altro drammatico incidente stradale a Mazara nella notte appena trascorsa. Un giovane di 19 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a una rovinosa caduta in moto avvenuta in una strada completamente al buio, non distante dall’ospedale cittadino. A rendere ancora più scioccante l’accaduto, il fatto che la madre del ragazzo stesse viaggiando poco più avanti, a bordo di un'auto, e abbia assistito in diretta all’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe effettuato un sorpasso azzardato prima di perdere il controllo del mezzo e finire violentemente sull’asfalto. Nonostante indossasse regolarmente il casco, l’impatto è stato devastante: il ragazzo ha riportato un’emorragia cerebrale, la rottura della milza e numerose fratture multiple alla spalla, al ginocchio e all’anca.

Le condizioni sono apparse subito gravissime. Assistito sul posto dai sanitari del 118, trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’Abele Ajello, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per l’asportazione della milza. All’alba di oggi, alle 8 del mattino, è stato trasferito al Trauma Center di Palermo per essere seguito in una struttura più attrezzata, dove resta ricoverato in prognosi riservata.

Solo pochi giorni fa a Mazara in un altro incidente stradale è morta la 15enne Ilenia Ferro.