Marsala: "Dove sono i controlli? Venite a dormire una notte qui, in zona Stadio"

19/06/2025 09:30:00

Caro Direttore, ho letto con interesse l'articolo pubblicato su TP24 il 17 giugno, intitolato “Marsala, controlli a tappeto nel weekend. Posti di blocco e multe in centro”. Mi permetta una battuta: se questi controlli sono davvero a tappeto, allora il nostro quartiere deve essere considerato una zona di serie B, priva di tappeti e di attenzione da parte delle autorità.



Mi chiamo Enrico e vivo da trent'anni nella zona dello Stadio Municipale di Marsala. Ogni fine settimana, e anche durante la settimana, la nostra tranquillità viene disturbata da scooter elaborati, moto smarmittate, mini-auto, schiamazzi e testacoda che invadono le strade e il parcheggio. La situazione raggiunge il suo apice durante il fine settimana, ma anche nei giorni feriali non si dorme prima delle 4 del mattino.

E mentre noi residenti siamo costretti a subire questa situazione, leggiamo dichiarazioni delle autorità che parlano di “controlli a tappeto” e “presenza sul territorio”. Ma dove sono questi controlli? Qui, nella zona dello stadio, non vediamo una pattuglia da anni.



Non ce l'abbiamo con i giornali che riportano queste dichiarazioni. Ce l'abbiamo con le istituzioni stesse, che continuano a fingere che tutto vada bene mentre interi quartieri vengono lasciati senza legge, senza sonno, senza rispetto.

Le elezioni si avvicinano, e sappiate che chiunque verrà a bussare alla nostra porta per cercare voti o provare a rinnovarsi la poltrona da consigliere comunale, sarà accolto nel modo che merita. E no, non saranno strette di mano. Saremo più che lieti di "accoglierlo" con la stessa rabbia che viviamo ogni notte. Dopo trent'anni di attese, la pazienza è finita.



Vi invito con il cuore — e la rabbia — a venire una notte qui da noi, a stare seduti in piazza, ad ascoltare con le vostre orecchie cosa significa vivere ogni notte con il cuore in gola, tra rombi, grida e corse clandestine. Noi non ci arrendiamo. Non ci pieghiamo. Ma pretendiamo rispetto, controlli reali e soprattutto presenza sul territorio. Basta silenzi. Basta propaganda.

Enrico – Residente della zona Stadio di Marsala da 30 anni