Marsala: sospesi dalla DC il neo assessore Di Girolamo e il consigliere Ferrantelli

20/06/2025 08:24:00

C’è la prima posizione ufficiale di partito, con azioni messe in campo, per disconoscere l’operato dei consiglieri comunali di Marsala del gruppo della DC, Gaspare Di Girolamo e Pino Ferrantelli. O si dimettono da assessori o verranno espulsi dal partito, nel frattempo sono stati già sospesi.

Giacomo Scala, segretario provinciale della DC e Totò Cuffaro, segretario nazionale, in seguito all’ingresso in giunta di due esponenti della DC a sostegno di Grillo avevano preso le distanze. Le due posizioni assessoriali sono quella di Gaspare Di Girolamo e di Giuseppe Lombardo, espressione del consigliere Ferrantelli. I due consiglieri formano anche il gruppo in Aula, c’è un terzo consigliere riconducibile alla Dc, si tratta di Walter Alagna, vice coordinatore provinciale, che in Consiglio non ha mai aderito alla DC.

Il direttivo e la decisione

Presa netta di posizione per la Democrazia Cristiana: i consiglieri sono sospesi dal partito, hanno 48 ore per decidere se dimettersi da assessori comunali o restare nel partito. Si legge nella nota: “La Segreteria Provinciale della Democrazia Cristiana, a seguito di una riunione svoltasi nelle scorse ore con la partecipazione dei consiglieri comunali DC dell’intera provincia, ha esaminato con fermezza quanto accaduto a Marsala in occasione del recente rimpasto di giunta.

La nomina ad assessori di Gaspare Di Girolamo (consigliere comunale della DC) e di Giuseppe Lombardo (espressione diretta del consigliere Ferrantelli) è avvenuta in totale autonomia, senza alcun coinvolgimento del partito e non coerente con la linea politica della Democrazia Cristiana provinciale.

Il provvedimento

La decisione assunta dalla DC è di forte distanza da quanto fatto dai consiglieri e ne prende nettamente le distanze, etichettandole “Operazioni politiche condotte a titolo personale, che non solo non rappresentano l’indirizzo del partito, ma rischiano di comprometterne la credibilità all’interno del centrodestra e nei confronti della cittadinanza. Per tali ragioni, si stabilisce che i due assessori avranno 48 ore di tempo per rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi. Diversamente, la Segreteria Provinciale procederà con l’espulsione dal partito del consigliere Di Girolamo e del consigliere Ferrantelli, che ha segnalato al Sindaco il Dott. Lombardo.

La Democrazia Cristiana ribadisce la propria disponibilità al dialogo e al confronto, ma nel rispetto di una linea politica chiara, trasparente e condivisa. Ogni logica fondata sull’interesse e sui posizionamenti personali, sarà fermamente respinta”.