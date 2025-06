Non c'è pace per Grillo. FdI ritira gli assessori dalla Giunta a Marsala

20/06/2025 18:04:00

È ufficiale: Fratelli d’Italia esce dalla giunta di Massimo Grillo e sancisce di fatto la fine del progetto politico che aveva portato il centrodestra unito a vincere le elezioni comunali a Marsala. Il partito ha comunicato oggi, 20 giugno, il ritiro dei suoi assessori e la rottura definitiva con l'attuale amministrazione.

La nota diffusa parla chiaro: “Nonostante gli appelli e il tempo concesso al sindaco Grillo per tentare una riaggregazione della maggioranza, questo percorso non ha avuto esito. Per questo motivo, Fratelli d’Italia ritiene conclusa la propria esperienza all’interno dell’attuale esecutivo comunale”.

“Serve un nuovo progetto di centrodestra”

La posizione del partito è netta: la priorità adesso è costruire un nuovo progetto di centrodestra per la città, alternativo a quello dell’attuale sindaco. “In coerenza con il mandato ricevuto dal nostro congresso cittadino – si legge ancora nella nota – il nostro impegno sarà orientato al rilancio e al buon governo della città, fuori da una pseudo-maggioranza che non ci rappresenta più”.

Gli assessori si dimettono, i consiglieri passano all’opposizione

Fratelli d’Italia annuncia quindi il ritiro degli assessori (ancora da ufficializzare) e chiarisce che anche i consiglieri comunali non sono più organici alla maggioranza. Si tratta di un passaggio politico rilevante che rischia di aprire ufficialmente una crisi politica, compromettendo la tenuta dell’amministrazione Grillo, già da tempo oggetto di critiche trasversali e tensioni interne.

I risultati rivendicati

Nonostante l’uscita dalla giunta, FdI rivendica il lavoro svolto finora. Dalla promozione del turismo sportivo, al Giro di Sicilia, fino al Raduno dei Bersaglieri e agli interventi su viabilità e servizi sociali. Il partito sottolinea anche il ruolo avuto nel tenere i collegamenti con il governo regionale e nazionale. Un bilancio che, a loro dire, certifica un’azione istituzionale seria, coerente e costruttiva.

Il sindaco Grillo resta sempre più solo

L’uscita di Fratelli d’Italia arriva in un momento già delicato per la giunta marsalese, segnata da continue fibrillazioni interne, rapporti complessi con alcune forze di maggioranza e l’ombra di una sfiducia che torna ad aleggiare. Ora resta da capire quale sarà la strategia di Grillo: cercare nuovi equilibri in consiglio o valutare una fine anticipata della consiliatura, che appare ogni giorno più fragile.