Erice e il 118. L'Asp: "Non è competenza nostra"

23/06/2025 06:00:00

Qualche giorno fa ad Erice una turista è rimasta 90 minuti in attesa di un soccorso con una gamba fratturata.

Sotto la pioggia ma senza l’ambulanza del 118, un problema che ha immediatamente scatenato le reazioni della prima cittadina, Daniela Toscano, che aveva già nel 2022 chiesto una mini ambulanza per Erice vetta: “Non è più tempo di promesse o silenzi. La nostra città chiede risposte. Subito”.

La sindaca ha pure annunciato l’invio di una lettera all’Assessorato alla Salute e all’ASP di Trapani.



La risposta di Danilo Palazzolo

Il Direttore generale facente funzione ha risposto alla sindaca Toscano, chiarendo la competenza relativa alle postazioni del 118: “La gestione del soccorso sanitario non è in capo all’Asp Trapani, bensì alla centrale operativa del 118 del Bacino Palermo-Trapani, che riceve le chiamate tramite il numero unico 112-118, effettua il triage e invia il mezzo di soccorso più idoneo”.

Nello specifico Palazzolo aggiunge a completezza: “Il personale così come il mezzo di emergenza, fanno capo alla società SEUS ScpA, e non all'ASP Trapani, invece la gestione del soccorso è ad appannaggio della "Centrale operativa del 118, Bacino Palermo-Trapani" che, tramite il numero unico 112-118, riceve le chiamate di emergenza, effettua il triage ed invia il mezzo più idoneo all'intervento”.



La competenza dell’ASP

Danilo Palazzolo specifica quelle che sono le competenze in capo all’Azienda sanitaria: “Relativamente al Servizio di emergenza in argomento, la competenza dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, esercitata per il tramite dell'U.O.S.Gestione emergenza urgenza territoriale e Isole minori, è quella di garantire al personale delle 27 Postazioni di emergenza del 118 della provincia di Trapani, inclusa quella Erice Vetta, idonei locali, quali sede di attesa per il personale ivi operante, gli arredi previsti, farmaci e presidi sanitari da utilizzare per gli interventi di emergenza e quanto altro utile a garantire gli standard previsti dalla normativa vigente”



Il protocollo

Ad Erice Vetta, dopo diverse procedure poste in essere per l'individuazione di locali idonei da destinare alla Postazione in argomento, l’Azienda ha siglato un Protocollo di comodato con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: “A seguito del quale la sede di lavoro di detto servizio del 118 è stata allocata presso l'immobile utilizzato dal Comando in Erice Vetta”

Chiosa Palazzolo: “l'Azienda Sanitaria Provinciale non ha alcuna competenza né sulla gestione delle chiamate al numero unico 112-118, né sull'assegnazione del servizio ad uno dei mezzi della rete del 118, né sul personale da impiegare su detti mezzi né, tantomeno, sulla tipologia del mezzo da destinare ad una o ad altra località di questa provincia.

Piuttosto, l'Azienda sanitaria provinciale garantisce ad Erice Vetta un Presidio di Continuità assistenziale (Guardia medica) ordinaria che non rientra tra i Presidi di emergenza territoriale e, nel periodo estivo con un'Attività Sanitaria Integrata (ASI - operativa nei giorni feriali dalle 08:00 alle 20:00), che viene assicurata ricorrendo a fondi del proprio bilancio”.

Il Presidio aziendale ha trovato recentemente sede in via Sales, immobile presso il quale sono stati apportati gli ammodernamenti necessari.