Marsala, il Pd apre al movimento di Andreana Patti: "È tempo di unire le forze"

24/06/2025 13:09:00

C’è un segnale di apertura, chiaro e inequivocabile, che arriva dal Partito Democratico di Marsala verso Andreana Patti e il suo movimento civico “Si muove la città”. Una nota politica diramata dal direttivo del circolo Pd – a firma della segretaria Linda Licari – saluta “con interesse” la nascita della lista che intende partecipare alle prossime elezioni amministrative, e rilancia l’appello all’unità dell’area progressista e riformista.

Un’apertura che segna un passaggio politico importante, in una fase in cui il centrosinistra marsalese è chiamato a uscire dal labirinto delle divisioni. E il Pd, pur senza annunciare endorsement né alleanze formali, sembra voler prendere l’iniziativa per ricostruire una coalizione ampia, alternativa all’amministrazione guidata da Massimo Grillo.

“La Carta dei Valori presentata dal movimento – si legge nel comunicato – costituisce una base importante e condivisibile per avviare un confronto serio e costruttivo tra tutte le forze che si riconoscono nell’area progressista, riformista e democratica”.

Un linguaggio misurato, ma che lascia poco spazio all’equivoco: il Pd riconosce nei temi sollevati da “Si muove la città” – trasparenza, equità sociale, inclusione, mobilità sostenibile, periferie – una convergenza programmatica significativa, e si dice pronto ad avviare un dialogo politico con Patti e con le altre realtà civiche in campo.

Il giudizio sull’attuale amministrazione è invece netto: il Pd parla di “declino politico e istituzionale” e di una gestione “fallimentare” della cosa pubblica. E da qui parte l’invito a tutte le forze civiche e politiche del centrosinistra: “È tempo di superare le divisioni e lavorare a un progetto comune, plurale e coeso, in grado di offrire a Marsala un’alternativa credibile, solida e innovativa”.

Il tono è solenne, quasi da appello costituente: “Marsala merita di più. Marsala può voltare pagina. Insieme”.

Adesso la palla passa agli altri pezzi del puzzle progressista marsalese, a cominciare proprio da Andreana Patti, che con il lancio del suo movimento ha rotto gli indugi, ma anche a forze comeM5S, Verdi e pezzi della società civile. La domanda resta la stessa: Marsala si muove, ma nella stessa direzione?