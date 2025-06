Petrosino e la segnaletica stradale, gruppo di maggioranza: "Interventi già programmati, polemiche inutili"

25/06/2025 08:50:00

Non si è fatta attendere la replica del gruppo consiliare di maggioranza "Alternativa per Petrosino" alla recente nota diramata dalla minoranza Libertà per Petrosino, che denunciava lo stato di degrado della segnaletica stradale nel territorio comunale.

Con una nota la maggioranza ha voluto chiarire la propria posizione, sottolineando come le segnalazioni della minoranza arrivino a pochi giorni di distanza da un sopralluogo già effettuato dalla Polizia Municipale, finalizzato proprio alla ricognizione e alla sostituzione della segnaletica deteriorata.

«La nota della minoranza desta più di qualche sospetto», affermano da Alternativa per Petrosino, sottolineando come l’intervento della Polizia Municipale fosse già stato programmato e finalizzato all'individuazione della segnaletica "arrugginita e scolorita".

La maggioranza rassicura non solo i consiglieri di opposizione, ma soprattutto la cittadinanza: la sostituzione dei cartelli deteriorati rientra infatti in un piano già avviato da tempo, frutto di una ricognizione tecnica condotta in collaborazione con gli uffici competenti.

«L’acquisto della nuova segnaletica – si legge nella nota – è già stato commissionato e, una volta consegnata, sarà installata a breve, come già avvenuto per i tre cartelli di ‘benvenuto’ posizionati agli ingressi della città».

Infine, il gruppo di maggioranza ribadisce il proprio impegno a favore del territorio e della sicurezza stradale, rivendicando un approccio concreto e responsabile. «L’attuale amministrazione intende agire senza proclami roboanti, ma con senso di responsabilità. Il rinnovo della segnaletica non è solo un intervento tecnico, ma un segnale chiaro di attenzione verso il territorio e i cittadini», conclude la nota.