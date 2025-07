Sicilia. Il caso Galvagno si allarga. Il governo Schifani nella bufera

01/07/2025 06:00:00

E’ convocata per oggi alle 14.00 la seduta all’ARS, il presidente Gaetano Galvagno riferirà sulle circostanze che lo vedono indagato per corruzione. Le indagini non sono chiuse ma pare che i filoni siano più di uno, c’è pure Elvira Amata tra gli indagati, si tratta dell’attuale assessore al Turismo, sempre in quota FdI.

Si dicono tutti sereni, che attendono l’esito delle indagini ma intanto c’è una questione di opportunità e di grande imbarazzo che viene portata dall’esterno all’interno delle Istituzioni.

E’ Marcella Cannariato a presentarsi come donna bene di Palermo, imprenditrice che è a fianco delle donne vittime di violenza, che parla di ascensore sociale, che lotta per i diritti dei più fragili, che organizza eventi di beneficenza, e lo fa con i soldi pubblici. Quelli, insomma, dei siciliani. Quindi a fare la beneficenza siamo stati tutti. La Cannariato riesce in questo grazie al sostegno della portavoce di Gaetano Galvagno, Sabrina De Capitani, attraverso altri amici che si ritrova nei vari gabinetti. E’ una indagine, e quindi vale per tutti la presunzione di innocenza. C’è però nello spaccato delle intercettazioni una certa spregiudicatezza nell’arraffare quanto più possibile per far emergere la propria figura. Vanità per vanità.

La Cannariato, moglie di Tommaso Dragotto, non è mai stata una semplice imprenditrice. Mai. Maneggia potere, gode di amicizie importanti, è sempre stata vicino a qualche politico, a destra come a sinistra, e ne ha tratto risultati con nomine e incarichi. Ora ha messo in imbarazzo un intero governo. Con una indagine che è destinata a trascinare dietro di sé molte cose ancora.

Ha avuto ragione ad offendersi Renato Schifani al concerto di beneficenza di Gigi D’Alessio, su quel palco è passato il ringraziamento e il messaggio che solo la Fondazione Dragotto sborsasse i soldi per la realizzazione del Poliambulatorio pediatrico per malattie rare. La Regione ha messo 500mila euro, gli altri soldi arrivano dallo sbigliettamento. Uso e consumo di una immagine che trae beneficio da soldi pubblici. Lo diranno i magistrati a cosa porta tutto questo.

Non è ingenuità

Si potrebbe derubricare quanto accaduto ad un fatto di ingenuità del presidente Galvagno ma così non è. E’ giovane ma è un politico navigato e acuto, conosce fatti, cose e persone. Ha (forse?) commesso qualche leggerezza per eccesso di fiducia. Certo, verrebbe da chiedersi come si possa pensare di affidare la propria vita politica in mano ad una portavoce, che a sua volta è stata lì piazzata da altri. Una donna che accresceva il suo di potere, che lavorava per la figura istituzionale chiamata a rappresentare solo quando non era troppo occupata a farsi i fatti propri. Potere, donne e soldi, sono elementi che hanno fatto cadere sul campo Galvagno. Lo sapremo dopo se si è trattato di un sistema costruito scientemente, ma ad oggi sappiamo che questo modo di fare politica è da condannare.

Cercasi etica

Un quadro in regalo per la De Capitani, biglietti gratis, un posto al Cda di Sicily by Car per il compagno(non indagato), un vestito per Galvagno e biglietti omaggio per vari concerti per la famiglia(come se non potesse comprarli da solo). Questo è solo una minima parte di quello che oggi è noto, ma fanno parte di quella cosa che in politica è stata dimenticata: l’etica. È una bussola che orienta le scelte pubbliche, è trasparenza, è giustizia sociale. Etica significa evitare il compromesso facile che sacrifica i valori sull’altare del consenso. Paradossalmente è pure un vantaggio: rafforza le istituzioni. Insomma è tutto ciò che la De Capitani non ha saputo mettere in campo.





La richiesta di dimissioni, trema il governo

Ismaele La Vardera e Antonio De Luca del M5S hanno chiesto a Galvagno di riferire in Aula, ma il leader di Controcorrente ha chiesto pure il passo indietro: dimissioni per il presidente dell’ARS, revoca dell’incarico per la De Capitani, dimissioni per la Cannariato.

Alla luce di quanto accaduto il rischio concreto è quello di un governo traballante, che rischia di cadere per delle donne che giocavano a chi avesse più potere ma che non lo hanno saputo maneggiare. Anzi, non hanno nemmeno saputo capire quale fosse il loro ruolo e lavoro.