Marsala, blitz ad Amabilina: sequestrati oltre 6 kg di droga e munizioni

03/07/2025 12:50:00

All’alba di oggi il quartiere Amabilina, a Marsala, è stato svegliato dal rumore delle pale di un elicottero e dall’arrivo di decine di pattuglie. Ora arriva anche la conferma ufficiale: si è trattato di un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Compagnia di Marsala. Il bilancio è pesante: oltre 6 chili di droga sequestrati, munizioni, un laboratorio artigianale per il confezionamento degli stupefacenti e una denuncia.

L’operazione, scattata alle prime ore del mattino, ha visto impegnati più di 50 militari, supportati dallo Squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, da unità cinofile del Nucleo di Palermo e da un elicottero dell’Arma, che ha sorvolato più volte la zona tra le 5 e le 6, svegliando l’intero quartiere e le contrade circostanti.

I sequestri: marijuana, hashish, cocaina e munizioni

Le perquisizioni sono state eseguite in garage e locali adibiti a magazzino nelle case popolari del quartiere. È lì che i militari hanno scoperto:

quasi 4 kg di infiorescenze e circa 700 grammi di marijuana ,

e circa , oltre 2 kg di hashish ,

, 80 grammi di cocaina ,

, 3 cartucce calibro 7,65.

In uno dei garage perquisiti è stato individuato e sequestrato anche un vero e proprio laboratorio clandestino per la lavorazione e il confezionamento dello stupefacente: macchinari per triturare e pressare la droga, bilancini di precisione e altro materiale utile per l’imballaggio.

Una denuncia per droga e munizioni

Nel corso dei controlli, un 28enne marsalese è stato denunciato: nella sua abitazione sono stati trovati 15 grammi di cocaina e circa 125 cartucce calibro 12.