Marsala, maxi blitz dei Carabinieri ad Amabilina: perquisizioni e sequestri all’alba

12,30 -All’alba di oggi il quartiere Amabilina, a Marsala, è stato svegliato dal rumore delle pale di un elicottero e dall’arrivo di decine di pattuglie. Ora arriva anche la conferma ufficiale: si è trattato di un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Compagnia di Marsala. Il bilancio è pesante: oltre 6 chili di droga sequestrati, munizioni, un laboratorio artigianale per il confezionamento degli stupefacenti e una denuncia.

L’operazione, scattata alle prime ore del mattino, ha visto impegnati più di 50 militari, supportati dallo Squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, da unità cinofile del Nucleo di Palermo e da un elicottero dell’Arma, che ha sorvolato più volte la zona tra le 5 e le 6, svegliando l’intero quartiere e le contrade circostanti.

I sequestri: marijuana, hashish, cocaina e munizioni

Le perquisizioni sono state eseguite in garage e locali adibiti a magazzino nelle case popolari del quartiere. È lì che i militari hanno scoperto:

quasi 4 kg di infiorescenze e circa 700 grammi di marijuana ,

e circa , oltre 2 kg di hashish ,

, 80 grammi di cocaina ,

, 3 cartucce calibro 7,65.

In uno dei garage perquisiti è stato individuato e sequestrato anche un vero e proprio laboratorio clandestino per la lavorazione e il confezionamento dello stupefacente: macchinari per triturare e pressare la droga, bilancini di precisione e altro materiale utile per l’imballaggio.

Una denuncia per droga e munizioni

Nel corso dei controlli, un 28enne marsalese è stato denunciato: nella sua abitazione sono stati trovati 15 grammi di cocaina e circa 125 cartucce calibro 12.

07,00 - È iniziata all’alba di oggi l’ennesima operazione delle forze dell’ordine nel quartiere di Amabilina, a Marsala. Un intervento imponente: almeno nove pattuglie dei Carabinieri e un elicottero che, tra le 5 e le 6 del mattino, ha sorvolato più volte la zona, svegliando non solo i residenti del quartiere, ma anche quelli delle contrade circostanti.

Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte della Procura o del Comando dei Carabinieri, ma è chiaro che si tratta di un’azione coordinata di perquisizione e controllo straordinario del territorio, probabilmente legata a indagini su droga e criminalità organizzata.

Il quartiere dimenticato, ma sorvegliato… dalle bande

Amabilina non è nuova a questo tipo di interventi. Su Tp24 lo raccontiamo da anni: è un quartiere popoloso, circa 7mila abitanti, periferico e dimenticato. Un luogo in cui lo Stato arriva spesso sotto forma di blitz, ma molto più raramente con servizi, scuole efficienti o trasporti pubblici.

Nel 2022 avevamo raccontato l’estate difficile di Amabilina, un quartiere ostaggio di bande che gestiscono il traffico di stupefacenti, in una zona controllata h24 da videocamere illegali installate dagli stessi gruppi criminali.

Degrado e abbandono: periferia sì, ma anche resistenza

Tra incuria, auto abbandonate da anni (come denunciato qui su Tp24), spazzatura che invade i marciapiedi e palazzi decadenti, Amabilina continua a rappresentare un fallimento delle politiche urbane e un vulnus per l’intera città di Marsala.

Ogni tanto il Comune si ricorda che esiste, solitamente a ridosso delle elezioni. Poi tutto torna nel silenzio. Nel frattempo, la popolazione resiste come può, tra chi cerca di vivere onestamente e chi, invece, approfitta del vuoto istituzionale.

Blitz ad Amabilina: i prossimi aggiornamenti su Tp24

Sarà interessante capire cosa ha prodotto l’operazione di oggi: se ci sono arresti, sequestri, denunce. In attesa dei comunicati ufficiali, rimane l’impressione – già nota ai residenti – che lo Stato sia presente solo nei momenti di emergenza, e che a mancare sia un progetto di rigenerazione sociale e urbana, più che l’ennesima retata.