Aggiornamenti sull'incidente di questa notte a Mazara

13/07/2025 12:30:00

Ci sono aggiornamenti sul grave incidente nella notte a Mazara del Vallo. Due giovani, uno del 2006 e l’altro del 2008, sono rimasti feriti in modo serio dopo un incidente autonomo avvenuto mentre erano a bordo di uno scooter.

L’incidente si è verificato nella zona del Cozzaro, per cause ancora in fase di accertamento. I due ragazzi – M.V., 19 anni, e G.F., minorenne – hanno perso improvvisamente il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Soccorso dai sanitari del 118, il diciannovenne è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Anche il più giovane è stato portato in ospedale e si trova sotto osservazione.