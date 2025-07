Grave incidente nella notte a Mazara: due giovani in codice rosso

13/07/2025 09:46:00

12,00 - Ci sono aggiornamenti sul grave incidente nella notte a Mazara del Vallo. Due giovani, uno del 2006 e l’altro del 2008, sono rimasti feriti in modo serio dopo un incidente autonomo avvenuto mentre erano a bordo di uno scooter.

L’incidente si è verificato nella zona del Cozzaro, per cause ancora in fase di accertamento. I due ragazzi – M.V., 19 anni, e G.F., minorenne – hanno perso improvvisamente il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Soccorso dai sanitari del 118, il diciannovenne è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Anche il più giovane è stato portato in ospedale e si trova sotto osservazione.

09,00 - Grave incidente stradale nella notte a Mazara del Vallo. Due giovani, uno minorenne e l’altro di 19 anni, sono rimasti feriti in modo serio dopo aver perso il controllo dello scooter su cui viaggiavano.

Il sinistro è avvenuto nella zona del Cozzaro, per cause ancora da accertare. I due ragazzi, secondo le prime informazioni, sarebbero caduti rovinosamente a terra senza il coinvolgimento di altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato entrambi all’ospedale. Attualmente si trovano ricoverati in codice rosso. Le loro condizioni sono gravi, ma sotto costante monitoraggio medico.

Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.