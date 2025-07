La nuova rete ospedaliera. Tutti i posti letto previsti in provincia di Trapani

14/07/2025 06:00:00

La nuova rete ospedaliera non piace alle sigle sindacali, in totale ci sono circa 400 posti letto in meno, a fronte però di un calo della popolazione rispetto al 2019.

L’assessora Daniela Faraoni parla di una rete che è migliorabile.

Il vice presidente dell’ARS e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, è netto: “Mentre Fratelli d’Italia va in frantumi, il presidente Schifani approfitta per proporre una rete ospedaliera che sembra rispondere a logiche di spartizione politica per una sua ricandidatura a discapito del diritto alla salute dei siciliani. Saltano posti letto negli ospedali di comuni dove non ci sono amici di partito o dove ci sono avversari politici come a Gela, mentre aumentano laddove vi sono sponsor politici come a Paternò, città di La Russa. Ci opporremo con fermezza a questa bozza che non ha nessun criterio oggettivo, lottando a muso duro nell’interesse di tutti i siciliani. Il Presidente Schifani - ha aggiunto Di Paola - vuole accelerare con la sua azione politica disastrosa per riproporre la sua ricandidatura. Il fronte alternativo sceso in piazza il 15 giugno alla manifestazione #SanitàXTutti deve essere adesso compatto con una proposta chiara e credibile che metta il diritto alla salute al primo posto”.





Gli ospedali trapanesi

Marsala è DEA di primo livello, avrà in totale 199 posti letto: 18 in Medicina generale, 16 in Chirurgia generale, 14 in Ortopedia, 12 in Cardiologia, 3 in Oculistica, 12 in Ostetricia, 4 in Otorinolaringoiatria, 8 in Pediatria, 12 in Urologia, 16 in Terapia Intensiva, 4 in Oncologia, 8 Chirurgia plastica, 6 in Chirurgia toracica, 8 in Pneumologia, 4 in Malattie endocrine,16 Malattie infettive, 4Nefrologia, 6 Unità coronarica, 4 Neonatologia, 6 Terapia semi intensiva, 12 in Riabilitazione funzionale, 12 Lungodegenti. Il Paolo Borsellino mantiene poi le Unità senza posti letto di: Radiologia, Centro trasfusionale, Medicina nucleare, Laboratorio di analisi, Pronto soccorso, Anestesia, Rianimazione, Laboratorio di immunoematologia.

Al Sant’ Antonio Abate di Trapani i posti letto per la rete ospedaliera del 2025 saranno in totale 273+18 di Terapia semi intensiva.

I posti letto sono così divisi: 16 in Chirurgia generale, 24 in Medicina generale, 24 in Ortopedia, 24 in Cardiologia,14 in Neurologia,15 Psichiatria, 12 Urologia, 8 Terapia intensiva, 8 Oncologia, 8 Gastroenterologia, 18 Pneumologia, 6Utin, 8 Chirurgia Pediatrica, 2 Ematologia, 8 Nefrologia, 8 Unità coronarica, 6 Dermatologia, 12 Neonatologia, 4 Reumatoligia, 12 Neuro riabilitazione, 12 Lungodegenza. Mantiene poi le Unità senza posti letto di: Radiologia, Centro trasfusionale, Medicina nucleare, Laboratorio di analisi, Pronto soccorso, Anestesia, Rianimazione, Laboratorio di immunoematologia.

L’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo avrà una vocazione ad area chirurgica. Sono 145 i posti letto in totale e sono così distribuiti: 18 in Chirurgia generale, 10 in Medicina generale, 12 in Ortopedia, 12 in Cardiologia, 12 in Ostetricia, 8 Pediatria, 15 Psichiatria, 6 Terapia intensiva, 12 Oncologia, 6 Chirurgia vascolare, 6 Ematologia, 4 Unità coronarica, 4 Neonatologia, 2 Terapia del dolore, 18 Lungodegenza, 18 Riabilitazione funzionale. Restano attive le Unità semplici/complesse senza posti letto ma con servizi: Radiologia, Centro trasfusionale, Laboratorio di analisi, Pronto soccorso, Anestesia, Rianimazione, Medicina nucleare, Immunoematologia.

A Castelvetrano, l’ospedale Vittorio Emanuele II a vocazione area medica, avrà 112 posti letto: 2 in Chirurgia generale, 22 in Medicina generale, 16 Cardiologia,12 Neurologia, 6 Terapia intensiva,12 Geriatria, 8Nefrologia, 4 Unità coronarica, 28 Lungodegenza. Mantenuti i servizi senza posti letto per: Radiologia, Centro trasfusionale, Laboratorio di analisi, Pronto soccorso, Anestesia, Rianimazione, Medicina nucleare, Immunoematologia.

Il Presidio ospedaliero di Salemi avrà 88 posti letto: 4 in Chirurgia generale, 36 in Riabilitazione funzionale, 4 Unità spinale, 12 Neuro-riabilitazione, 32 Lungodegenza. Attivi senza posto letto: Radiologia, Centro trasfusionale, Laboratorio di analisi, Pronto soccorso, Anestesia, Rianimazione, Medicina nucleare, Immunoematologia, Odontoiatria.

Al San Vito e Santo Spirito di Alcamo i posti letto saranno 85: 16 in Chirurgia generale, 16 in Medicina generale, 8 Cardiologia, 15 Psichiatria, 8 Urologia, 4 Unità coronarica, 18 Lungodegenza. Mantenuti i servizi senza posti letto per: Radiologia, Centro trasfusionale, Laboratorio di analisi, Pronto soccorso, Anestesia, Rianimazione, Medicina nucleare, Immunoematologia.





Il "Nagar" di Pantelleria è considerato un PS di zona svantaggiata, in totale avrà 24 posti letto: 2 Chirurgia generale, 12 in Medicina generale, 2 Medicina d’emergenza, 4 Riabilitazione funzionale, 4 Lungodegenza.

Mantenuti i servizi senza posti letto per: Radiologia, Centro trasfusionale, Laboratorio di analisi, Pronto soccorso, Anestesia, Rianimazione, Medicina nucleare, Immunoematologia.





Il Codacons, basta ai giochi di potere.

Il Codacons lancia l’allarme e chiama alla mobilitazione: “In Sicilia si sta consumando un drammatico arretramento della sanità pubblica, tra tagli ai reparti vitali, riduzione dei posti letto e disuguaglianze crescenti tra territori, con pazienti abbandonati al caos delle liste d’attesa.

Mentre si chiudono posti letto in oncologia, terapia intensiva, geriatria e riabilitazione, nei palazzi della politica si moltiplicano poltrone, nomine e giochi di potere. A pagare il prezzo sono i cittadini più fragili: malati, anziani, persone prive di accesso alle cure private. In questo scenario, il Codacons si schiera come argine e strumento concreto di difesa, pronto a denunciare ogni abuso e a battersi per il rispetto del diritto alla salute”.