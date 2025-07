Incidente tra Alcamo e Scopello: gravi le condizioni di Gaetano Lo Monaco e della figlia

15/07/2025 11:07:00

Resta alta la preoccupazione per le condizioni dei tre feriti nel terribile incidente avvenuto lungo la statale 187, tra Alcamo e Scopello. Coinvolta l’intera famiglia Lo Monaco, molto conosciuta negli ambienti sportivi e scolastici di Alcamo: Gaetano Lo Monaco, 66 anni, fondatore dell’Adelkam, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Anche la moglie è in gravi condizioni, sottoposta a un delicato intervento chirurgico, mentre la figlia è stata ricoverata a Partinico. Tutti sono stati soccorsi in codice rosso.

Ferito anche il conducente dell’altra vettura, un diciannovenne palermitano, trasportato all’ospedale di Alcamo. Le sue condizioni sarebbero serie ma meno critiche.

L’impatto, frontale e violentissimo, è avvenuto nei pressi del Belvedere: il giovane alla guida dell’auto che ha causato l’incidente avrebbe invaso la corsia opposta centrando l’Audi della famiglia Lo Monaco, che stava rientrando dallo scalo di Punta Raisi dopo aver preso la figlia, tornata da Milano per trascorrere le vacanze nella casa di villeggiatura a Scopello. In programma, per quella stessa sera, una festa per il suo ritorno. Festa che si è trasformata in tragedia.

Sul posto sono intervenute quattro ambulanze del 118, i vigili del fuoco – che hanno estratto le vittime dalle lamiere – e le forze dell’ordine. Il traffico sulla SS187, già intenso nei fine settimana, è andato in tilt per ore.

Secondo quanto riferito dalla Polizia Municipale di Castellammare, l’incidente è avvenuto in un tratto molto insidioso, dove già in passato si sono verificati altri gravi sinistri. Da qui l’appello del comandante Vito Simonte alla massima prudenza alla guida, specie nei tratti in curva e in prossimità degli accessi balneari.

Intanto, tutta Alcamo si stringe attorno alla famiglia Lo Monaco. Per Gaetano, la moglie e la figlia è iniziata una lunga battaglia.