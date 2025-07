SS115, la strada della morte. Dopo la tragedia di Biagio ancora nessun intervento

16/07/2025 06:00:00

Aveva solo 18 anni Biagio Lombardo quando, il 13 gennaio 2024, ha perso la vita in un tragico incidente lungo la Strada Statale 115, uno degli assi viari principali della provincia di Trapani. Quel tratto, che collega Marsala a Mazara del Vallo e inizia nel Comune di Paceco, è da anni al centro di denunce e polemiche per la sua pericolosità. Ma nulla è cambiato.

A sei mesi da quella notte maledetta, il Gup del Tribunale di Marsala ha condannato a cinque anni e otto mesi Giampiero Vitale, ritenuto responsabile dello scontro costato la vita a Biagio. Una sentenza che non basta a lenire il dolore della famiglia Lombardo, che da allora non ha mai smesso di chiedere verità, giustizia, e soprattutto sicurezza.

La SS115, infatti, continua ad essere una trappola mortale: mancano l’illuminazione in lunghi tratti, come quello tra Mazara e il Baglio Basile o tra Fontanasalsa e Guarrato, e non ci sono barriere protettive nei punti più critici. Il risultato? Un susseguirsi di incidenti, spesso gravissimi.

Nel nostro video, le voci dei cittadini di Marsala, Misiliscemi e Mazara raccontano la paura quotidiana.

Tutti conoscono il pericolo, lo evitano quando possono, ma molti non hanno scelta: la usano per andare al lavoro, per tornare a casa, per vivere. Ed è per questo che la rabbia cresce.

Il caso è stato portato anche all’attenzione dell’assessorato regionale alle Infrastrutture e Mobilità con un’interrogazione presentata dai deputati Ismaele La Vardera e Cateno De Luca. Ma finora, da Palermo, nessuna risposta concreta. Nessun progetto. Nessun cantiere.

Intanto la SS115 resta com’è: una strada di sangue e silenzi istituzionali. E Biagio Lombardo, con la sua giovane vita spezzata, ne è diventato il tragico simbolo.