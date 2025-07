Marsala: in via Sarzana le basole rimangono pericolose e nessuno interviene

17/07/2025 13:53:00

Continuano le segnalazioni da parte dei residenti di via Sarzana, a Marsala, riguardo alle condizioni disastrose della pavimentazione. Dopo il nostro precedente articolo pubblicato l’11 luglio su TP24 — in cui documentavamo lo stato delle basole in marmo dissestate e il rischio concreto per i pedoni — abbiamo ricevuto una nuova segnalazione da parte di un cittadino, che ci scrive con preoccupazione.

“Mi trovo nuovamente in via Sarzana e noto che l'amministrazione comunale non ha provveduto alla riparazione delle soglie di marmo in questa strada. Aggiungo — mi ha comunicato un mio amico — che ieri una signora ha inciampato e miracolosamente non si è fatta nulla. Cosa dobbiamo aspettarci? Forse una frattura ossea, o peggio una morte?”

Parole forti, che però restituiscono tutta l’urgenza e la gravità della situazione. La signora, secondo quanto riferito, è caduta ma fortunatamente non ha riportato conseguenze. Non tutti, però, potrebbero essere così fortunati.

Ciò che i cittadini chiedono è un intervento immediato. Le soglie di marmo sconnesse e le basole pericolosamente sollevate rendono via Sarzana una trappola quotidiana per anziani, bambini e passanti. A distanza di giorni dalla segnalazione pubblica, nullla è cambiato.