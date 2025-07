Erice e Custonaci nella morsa del fuoco: ettari di vegetazione in fumo

22/07/2025 08:33:00

È stato un inferno di fiamme e vento quello che ha colpito domenica scorsa le aree a nord di Trapani, in particolare Custonaci ed Erice. Roghi estesi, difficili da contenere, hanno interessato contrade come Purgatorio Castelluzzo, Monte Cofano e Frassino, rendendo necessario l’intervento massiccio dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Come abbiamo raccontato su Tp24, il fronte di fuoco, alimentato dal vento di scirocco, ha illuminato tutta la costa, destando paura tra i residenti e mettendo a rischio anche le abitazioni. A Frassino si è temuto il peggio: l’incendio ha lambito le case e solo il tempestivo intervento di un Canadair ha evitato l’evacuazione degli abitanti. Il sindaco di Custonaci, Fabrizio Fonte, ha ringraziato i cittadini per la collaborazione e i volontari impegnati nell’emergenza.

Il terreno interessato dalle fiamme è stimato in oltre 350-400 ettari. Le operazioni di spegnimento sono state rese particolarmente difficili dall’impossibilità di far alzare in volo i mezzi aerei a causa del buio.

Focolai si sono registrati anche ad Erice. Qui il sindaco Daniela Toscano ha limitato le uscite dei cittadini e ringraziato i forestali per aver evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente: «È stata fondamentale la collaborazione tra le varie componenti della macchina operativa che si è dimostrata, come sempre, rodata, professionale, organizzata e competente, garantita dalla preparazione e dalla capacità di dialogo tra i soggetti coinvolti. Ho seguìto a distanza le operazioni di spegnimento in stretto contatto col dott. Tilotta, che ringrazio. Lo stesso faccio coi volontari delle associazioni di Protezione Civile, col Corpo Forestale e coi Carabinieri per la prontezza con cui sono intervenuti. Invito i cittadini a non abbassare la guardia e a segnalare immediatamente ogni focolaio che viene avvistato».