Spiaggia di San Giuliano. La sindaca: "I cartelloni ci sono. E sui bagnini..."

22/07/2025 08:31:00

La sindaca di Erice, Daniela Toscano, smentisce le dichiarazioni del consigliere Vincenzo Maltese sull'assenza di cartellonistica informativa nella spiaggia libera di San Giuliano.

Questa la sua replica:



"Sono costretta a smentire le affermazioni del consigliere Maltese sulla presunta assenza di cartellonistica sulle spiagge di San Giuliano e Pizzolungo.

La cartellonistica, redatta in più lingue, è stata installata il 30 aprile scorso, come previsto e secondo legge, sia a San Giuliano che a Pizzolungo, come testimoniano le foto in nostro possesso. Dell’installazione, nota a tutti o quasi, lo stesso giorno è stata informata anche la Capitaneria di Porto.

Tale cartellonistica supplisce all’assenza del servizio di salvataggio che è in corso di affidamento e che accomuna la stragrande maggioranza dei Comuni costieri siciliani.

A tal proposito, il Comune ha regolarmente partecipato all’avviso pubblico, emanato dalla Regione Siciliana lo scorso 11 aprile, per il contributo necessario al servizio, ma la stessa Regione non ha ancora deliberato l’elenco dei Comuni beneficiari né i tempi di erogazione.

Gli uffici, come da prassi, ha invitato gli operatori economici a partecipare alla procedura negoziata, non trovando la disponibilità di alcuna associazione a partecipare alla stessa. Purtuttavia, tra oggi pomeriggio e domattina sarà ugualmente pubblicato il bando di gara, con la speranza che qualcuno possa partecipare.

Si invita pertanto, il consigliere Maltese ad essere meno superficiale e ad approfondire e verificare le notizie prima di diramarle all’esterno al fine di non generare inutili allarmismi".