Ancora una tragedia in mare nel Trapanese: muore un uomo di 58 anni a Tre Fontane

23/07/2025 23:10:00

Un altro dramma sulle spiagge della provincia di Trapani. Oggi, 23 luglio, un uomo di 58 anni ha perso la vita mentre si trovava in mare a Tre Fontane, lungo il litorale del Lungomare Ovest, nei pressi di via Cile, nella borgata marinara di Campobello di Mazara.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe accusato un malore mentre era in acqua. Inutili i tentativi di soccorso: sul posto sono intervenuti due mezzi del 118, i carabinieri e gli operatori della guardia medica, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Si tratta dell’ennesimo episodio drammatico legato al mare nel giro di pochi giorni nel territorio trapanese.

Il 14 luglio, a Triscina di Selinunte, aveva perso la vita il 47enne Giacomo Montepiano, stroncato da un malore mentre cercava di recuperare il pallone del figlio in acqua. Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità di Castelvetrano: leggi qui l’articolo completo di Tp24.

E solo ieri, 22 luglio, a Marsala, la prontezza dei bagnini ha evitato una nuova tragedia: un ragazzo è stato salvato in extremis mentre rischiava di annegare nella zona del Signorino. Qui il racconto completo.

Con l’aumento delle temperature e l’affollamento delle spiagge, l’allerta resta alta: le autorità raccomandano prudenza, soprattutto a chi soffre di patologie cardiache o affronta il mare dopo i pasti o in condizioni di affaticamento.

Il mare resta una delle bellezze più preziose del nostro territorio, ma anche una forza da rispettare.