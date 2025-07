Giornata infernale in provincia di Trapani. Diversi incendi, case minacciate dal fuoco

25/07/2025 17:58:00

Giornata molto difficile quella di oggi, venerdì 25 luglio, sul fronte incendi per la provincia di Trapani. Una serie di roghi, scoppiati in punti diversi del territorio, sta mettendo in ginocchio intere comunità, con case minacciate dalle fiamme e mezzi di soccorso ormai allo stremo.

La situazione più critica si registra a Castelluzzo, nel territorio di San Vito Lo Capo: il rogo, partito dalle curve di Biro, sta scendendo rapidamente verso la zona abitata. Le fiamme sono ormai a pochi passi dalle abitazioni, e il pericolo è altissimo. Sul posto operano Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e volontari della Protezione Civile e dell'associazione S.O.S. Valderice, ma con enormi difficoltà.

Un altro fronte preoccupante è quello di Monte Sparagio, colpito da un incendio partito da tre diversi punti lungo la strada statale 187, nei pressi di Buseto Palizzolo. La natura dolosa appare evidente, ma al momento l’urgenza è contenere l’avanzata del fuoco.

Roghi anche a Custonaci, dove le fiamme si stanno dirigendo verso Monte Cofano. Incendi anche in diverse frazioni dell’entroterra come Chiesanuova, Napola e Fulgatore.

La criticità principale, spiegano i soccorritori, è la mancanza di mezzi aerei. A lanciare l’allarme è l’associazione di Protezione civile SOS Valderice: «Abbiamo richiesto più volte l’intervento dei mezzi aerei, ma al momento sono tutti impegnati in altri incendi fuori provincia. È una bruttissima giornata. Senza elicotteri o canadair sarà una lunga nottata».

Le squadre a terra continuano a lavorare in condizioni estreme, cercando di contenere i fronti e difendere le abitazioni, ma il bilancio è ancora incerto e l’evoluzione dipenderà anche dalle prossime ore. La situazione resta in costante aggiornamento.