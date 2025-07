Trapani, un giovane si toglie la vita nel carcere Pietro Cerulli

25/07/2025 16:30:00

Ancora un suicidio nel carcere “Pietro Cerulli” di Trapani. Un giovane detenuto, straniero, di circa trent’anni, si è tolto la vita impiccandosi con delle lenzuola nel reparto Tirreno. Era sottoposto a sorveglianza, anche alla luce di precedenti segnali di disagio.

Solo pochi giorni fa aveva ingerito delle lamette, in un gesto che sembrava legato a una forma di protesta. Era stato portato in ospedale e poi ricondotto in istituto. Da tempo, a quanto si apprende, mostrava comportamenti complessi e richiedeva attenzione. La sua presenza in carcere durava da diversi mesi, forse oltre un anno. Non è noto il motivo della detenzione, ma si tratterebbe verosimilmente di reati legati allo spaccio.

La notizia ha iniziato a circolare in via non ufficiale, filtrata attraverso canali sindacali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diramata finora dalle autorità.

Il suicidio riaccende l’attenzione su una situazione già definita “esplosiva” dal sindacato, dopo la visita ispettiva di Marco Grimaldi e Pierpaolo Montalto solo pochi giorni fa. Denunce sulle condizioni igieniche, sul sovraffollamento e sull’insufficienza del personale si susseguono da mesi. “Gente con certi tipi di problemi non dovrebbe stare in carcere – ha commentato chi conosce la struttura dall’interno – oppure dovrebbe almeno essere curata in luoghi adatti”.