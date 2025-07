Quattro treni speciali per il concerto a Trapani. Aricò: “Così evitiamo il caos”

25/07/2025 16:00:00

Quattro treni straordinari per evitare l’ingorgo in auto e incentivare la mobilità sostenibile: è questa la misura annunciata dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Aricò, in vista del “Green Valley Pop Fest 2025” in programma domenica 27 luglio a Trapani.

Si tratta di due convogli in arrivo da Castelvetrano (con partenza alle 14:37 e alle 15:50) e due in partenza da Trapani in piena notte, diretti nuovamente a Castelvetrano, con orario fissato alle 2:30 e alle 3:00 del 28 luglio.

“Abbiamo disposto l’allestimento di treni speciali in occasione dell’evento che si svolgerà a Trapani domenica prossima, come già fatto per altre grandi manifestazioni”, ha spiegato Aricò. “Agevoliamo così i tanti appassionati di musica offrendo una valida alternativa al mezzo privato, evitando di congestionare strade e autostrade già molto trafficate in questo periodo di vacanza”.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con Trenitalia, che ha garantito la disponibilità tecnica e operativa per l’attivazione dei convogli. “Ringrazio la direzione regionale di Trenitalia – ha aggiunto Aricò – per aver condiviso, ancora una volta, l’obiettivo del governo Schifani di offrire un servizio sempre più efficiente e adeguato alle esigenze dei cittadini”.

Il Green Valley Pop Fest, che si terrà in piazza Vittorio Emanuele, è uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate trapanese e già si prevede un’affluenza considerevole da tutta la provincia. Con i treni speciali, la Regione prova ad alleggerire la pressione sul traffico cittadino e a garantire un rientro in sicurezza anche nelle ore notturne.