Accreditato come Polo artistico e performativo l'istituto "Pitrè" di Castellammare

27/07/2025 14:13:00

Con decreto del Direttore Generale dell'USR Regione Sicilia prot. n. 31128 del 30 giugno 2025, la rete PAMP – Polo Artistico, Musicale e Performativo – è stata ufficialmente individuata come Polo ad Orientamento Artistico e Performativo della Regione Sicilia per l'anno scolastico 2025/2026.

L'Istituto Comprensivo "Giuseppe Pitrè" di Castellammare del Golfo, in qualità di scuola capofila, guida questa importante rete provinciale che comprende gli Istituti Comprensivi "Sebastiano Bagolino" di Alcamo, "Giuseppe Sirtori" di Marsala, "Nunzio Nasi" di Trapani e "Giuseppe Montalto" di Misiliscemi.

La Dirigente Scolastica Elvira Mulè esprime grande soddisfazione per questo importante traguardo: "Questo riconoscimento rappresenta il coronamento di un percorso intenso e collaborativo che ha visto protagonisti docenti e colleghi dirigenti scolastici in una straordinaria sinergia progettuale. L'accreditamento, unico per la provincia di Trapani, è il frutto di un lavoro di squadra che dimostra come la collaborazione tra istituti possa generare opportunità formative di eccellenza per i nostri studenti".

PAMP rappresenta un'importante innovazione nell'offerta formativa del territorio, offrendo agli studenti la possibilità di sviluppare competenze creative e artistiche attraverso un approccio didattico integrato e multidisciplinare nelle aree della musica, del teatro, della danza e delle arti visive.

Il progetto triennale avrà un impatto significativo sul curriculum degli studenti, permettendo loro di scegliere percorsi di approfondimento e formazione specialistica che contribuiranno alla crescita culturale dell'intero territorio provinciale.

Particolare valore aggiunto al progetto è dato dalla collaborazione con prestigiosi enti del terzo settore, accreditati nel Piano delle Arti, che metteranno a disposizione la loro esperienza e competenza:

•⁠ ⁠CRESM (Centro di Ricerca economica e sociale per il Meridione) di Gibellina

•⁠ ⁠Teatro Atlante di Palermo

•⁠ ⁠Farm Cultural Park di Favara

•⁠ ⁠IJVAS Il Jazz va a scuola di Bologna

Altre collaborazioni con Enti pubblici del territorio: il Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani, l’ente Parco Segesta, l’ente parco Lilybeo, il comune di Alcamo, l’Associazione Rete Museale e Naturale Belicina.

Questi partner qualificati contribuiranno a rendere il percorso formativo ancora più ricco e professionalizzante, offrendo agli studenti l'opportunità di confrontarsi con realtà culturali di eccellenza del territorio siciliano.

L'accreditamento come Polo ad Orientamento Artistico e Performativo aprirà, altresì, nuove opportunità di collaborazione e consentirà alla rete di:

- Potenziare i percorsi didattici legati alla musica, al teatro, alla danza e alle arti visive

- Attivare nuove progettualità condivise con enti pubblici e realtà del territorio

- Offrire agli studenti un ambiente ancora più ricco di stimoli e opportunità creative

- Collaborare in rete per eventi, laboratori e iniziative culturali

- Investire sulla formazione dei docenti sui temi della creatività

- Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento nelle aree artistico-visiva, teatrale-performativa e musicale-coreutica

"Il Polo ad Orientamento Artistico e Performativo - conclude la Dirigente Mulè - rappresenta un'opportunità unica per i nostri giovani di esplorare e sviluppare il proprio talento artistico in un ambiente stimolante, inclusivo e orientato alla crescita artistica. Siamo certi che la sinergia tra le scuole della rete e i nostri partner potrà generare bellezza, innovazione e un positivo impatto sociale per l'intero territorio".

L'avvio delle attività è previsto per il prossimo anno scolastico 2025/2026, con un programma di laboratori, masterclass e progetti che coinvolgeranno studenti e docenti in un percorso formativo innovativo e stimolante.