Marsala: il lido inclusivo "MarOasi" attende ancora lo scivolo dall'amministrazione Grillo

06/08/2025 00:00:00

L’estate sta finendo e con essa sfuma l’opportunità per i disabili di godere di uno spazio inclusivo che, se solo l'amministrazione Grillo di Marsala avesse mantenuto la promessa, avrebbe dovuto essere un fiore all’occhiello per la città. Ma, come troppo spesso accade, un progetto che porta con sé speranze di accessibilità e uguaglianza per tutti è rimasto, purtroppo, incompleto. È il caso di MarOasi, il primo lido inclusivo della città, che dovrebbe consentire ai bagnanti disabili di accedere comodamente al mare grazie all’installazione di una pedana-scivolo.

Iniziato grazie all’impegno e alla visione dell’avvocato Salvatore Crimi, il progetto MarOasi è stato concepito come un’oasi di inclusione sociale e accessibilità, in un angolo del litorale lilibetano, precisamente a Birgi Sottana, vicino all’aeroporto Vincenzo Florio. Non si tratta di un semplice lido; MarOasi è pensato per abbattere barriere fisiche e sociali, dando ai disabili l’opportunità di vivere la spiaggia con la stessa naturalezza di chi non ha limitazioni fisiche.

Tuttavia, come accade in molte iniziative nobili, il sogno si è scontrato con la dura realtà della burocrazia e della lentezza amministrativa. Nonostante le autorizzazioni siano state ottenute, e l'inaugurazione sia avvenuta in pompa magna lo scorso 16 luglio (con ritardo rispetto all’inizio della stagione estiva), il progetto non è stato completato. Al 4 agosto, il tanto atteso scivolo per disabili, che dovrebbe permettere l’accesso diretto al mare, non è ancora stato installato. E l’estate sta ormai per concludersi.

Il Partito Socialista Italiano di Marsala, attraverso la voce del segretario Antonio Consentino, ha sollevato la questione con forza, denunciando l'incapacità dell’amministrazione comunale di rispondere prontamente a una necessità urgente. “Il progetto MarOasi, che rappresenta una vera e propria oasi di inclusione sociale, non può essere vanificato dalla lentezza amministrativa”, afferma Consentino. “Un’iniziativa così importante, che si fonda sul principio di abbattere le barriere per i disabili, deve essere portata a termine senza indugi.”

Inoltre, il segretario del PSI denuncia come, nonostante l'inaugurazione sia avvenuta con grande visibilità, l’assenza dello scivolo per l’accesso al mare sia un’ulteriore dimostrazione di “una classe politica che non sa rispondere alle esigenze di inclusività”. “Siamo ancora qui a parlare di una promessa non mantenuta – continua Consentino – un'azione che, purtroppo, dimostra la mancanza di attenzione da parte di chi amministra la città”.

Il Partito Socialista ribadisce l’importanza di non ridurre il progetto a un’iniziativa di parte politica, ma di vederlo come un progetto collettivo che riguarda tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro posizione politica. “L'inclusività non ha colore politico, è un valore che dovrebbe essere condiviso da tutte le istituzioni. Eppure, la lentezza dell’amministrazione comunale è l’ennesima dimostrazione di quanto poco sia prioritario il rispetto dei diritti dei disabili,” sottolinea Consentino.

L'inclusività non può essere solo un concetto astratto, ma deve concretizzarsi in azioni tangibili e tempestive. L’installazione della pedana-scivolo non è un capriccio, ma un diritto fondamentale per le persone disabili, un piccolo ma essenziale strumento per vivere la spiaggia e il mare. Eppure, Marsala rischia di perdere l’occasione di diventare una città che sa includere davvero tutti, anche i più vulnerabili.

L'amministrazione comunale di Marsala è chiamata a rispondere. L’urgenza di installare lo scivolo non può più essere procrastinata, soprattutto in un periodo in cui le temperature continuano ad alzarsi e le opportunità di godere dell’aria di mare si stanno lentamente esaurendo. “Mi auguro che l’amministrazione cittadina si sbrighi e faccia finalmente ciò che è giusto per restituire dignità e diritti alle persone disabili, affinché possano godere anche degli ultimi giorni di estate,” conclude Consentino.