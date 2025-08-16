Sezioni
Cronaca

» Ambiente
16/08/2025 16:04:00

Marsala: il Ferragosto con musica a palla sul molo dello Stagnone. Il video

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-08-2025/1755353085-0-marsala-il-ferragosto-con-musica-a-palla-sul-molo-dello-stagnone-il-video.png

 

La notte di Ferragosto, lo Stagnone di Marsala è stato animato da musica e balli sul molo, a circa 300 metri da Villa Genna. La zona si è trasformata in una sorta discoteca a cielo aperto, con impianti che emettavano musica a palla. A coronare la serata, poi, gli immancabili fuochi d’artificio che hanno illuminato la Laguna.

 

Alcuni testimoni raccontano di aver segnalato il tutto alla Guardia Costiera e che un’auto della Polizia Municipale è stata vista passare in zona, ma sembra che non sia accaduto nulla, i balli sono continuati. 

 

Nel breve video qui sotto si ascolta la musica diffusa dagli altoparlanti, le persone sul molto e sullo sfondo, non potavano mancare, i fuochi d'artificio.

Non si tratta di un episodio isolato. Già un mese fa lo Stagnone era stato teatro di fuochi pirotecnici, e diversi residenti riferiscono che per tutta l’estate quasi ogni sera lo specchio d’acqua è stato illuminato da festeggiamenti privati con tanto di fuochi artificiali

 

Come è possibile che tutto questo sia avvenuto senza che nessuno lo fermasse? Dove sono i controlli in una Riserva naturale, sito di Interesse Comunitario e zona a protezione speciale?

 

Ferragosto 2025 conferma come lo Stagnone sia ormai un luogo senza regole, dove ognuno fa un po' quello che vuole e, purtroppo, sembra che all'orizzonte si profili anche un futuro Piano per lo Stagnone che gli esperti considerano una sanatoria di quanto avvenuto in questi anni che hanno portato alla trasformazione della Laguna.

 

 