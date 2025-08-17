Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Ambiente
17/08/2025 06:00:00

Mozia, la direttrice del Museo Whitaker: “Il fumo? Un errore nella gestione del vigneto”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-08-2025/1755361731-0-mozia-la-direttrice-del-museo-whitaker-il-fumo-un-errore-nella-gestione-del-vigneto.png

Dopo la video-denuncia di Tp24 sulla colonna di fumo nero che si è alzata dall’isola di Mozia alla vigilia di Ferragosto, arriva la spiegazione della direttrice del Museo Whitaker, Maria Pamela Toti.

Secondo quanto dichiarato, il fumo non sarebbe stato causato da rifiuti bruciati, come molti avevano ipotizzato, ma dalla dismissione di un vecchio vigneto di circa un ettaro, già compromesso dalla peronospora. “È stato dato fuoco a piccoli cumuli di legna della vigna e, purtroppo, in mezzo è finito anche un pino verde – spiega Toti – da qui il colore scuro del fumo. Non escludo che possa esserci stata anche qualche busta di plastica abbandonata da turisti”.

La direttrice ha ammesso la leggerezza nella gestione: “Da giugno a ottobre è vietato bruciare sterpaglie e arbusti. È stato un errore, per questo abbiamo rimproverato chi l’ha fatto e a nostra volta siamo stati richiamati dai superiori”.

La scelta di bruciare sul posto, sottolinea Toti, è stata dettata anche da motivi di sicurezza: “I cumuli di legna erano vicini ai percorsi dei turisti, e c’era il rischio che qualche cicca di sigaretta potesse innescare un incendio ben più grave. Essere su un’isola rende immediatamente visibili episodi simili, e in passato era stato addirittura l’aeroporto di Birgi ad accorgersi di un fatto analogo”.

La direttrice conclude con una riflessione: “Essere controllati è un bene. Significa che c’è sensibilità verso un luogo unico e prezioso come Mozia, che merita la massima attenzione e tutela”.