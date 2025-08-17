Sezioni
Cronaca
17/08/2025 22:00:00

Il cordoglio per la scomparsa del carabiniere Mario Sicilia 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2025/1755459467-0-il-cordoglio-per-la-scomparsa-del-carabiniere-mario-sicilia.jpg

L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – Sicilia esprime profondo cordoglio per la prematura e tragica scomparsa del Carabiniere Mario Sicilia, vittima di un incidente stradale avvenuto a Mantova, all’età di soli 32 anni.

 

Originario di Caltanissetta, Mario aveva scelto di intraprendere la strada del servizio verso lo Stato arruolandosi nell’Arma nel 2019. Dal 2020 prestava servizio presso il Comando Provinciale di Mantova, dove si era fatto apprezzare per la sua professionalità, la dedizione al dovere e la disponibilità verso colleghi e cittadini.

La sua vita, spezzata troppo presto, lascia un vuoto incolmabile: a piangerlo la sua compagna, la figlia di appena due anni e l’intera comunità dell’Arma, unita nel dolore per la perdita di un giovane militare stimato e rispettato.

 

L’USIC Sicilia si stringe attorno alla famiglia di Mario, condividendone il lutto e assicurando vicinanza e sostegno in questo momento di immensa sofferenza.

Il ricordo del Carabiniere Mario Sicilia rimarrà vivo non solo nelle fila dell’Arma, ma anche in chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne i valori umani e professionali.



