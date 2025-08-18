Mille persone conrollate dalla polizia a Ferragosto: due denunce per la rissa a Marsala

18/08/2025 18:57:00

Nel lungo week-end di Ferragosto la Polizia di Stato ha rafforzato la presenza sul territorio trapanese con un piano specifico di controlli che ha portato a quasi 1.000 persone identificate, oltre 500 veicoli fermati e decine di multe per violazioni al Codice della strada.

In totale, sono stati messi in campo 20 servizi mirati e impiegate 52 pattuglie tra il capoluogo e la provincia, soprattutto nelle località più frequentate da turisti e cittadini. Un’azione che ha puntato non solo a contrastare i reati predatori, più frequenti in estate, ma anche a garantire ordine e sicurezza nei luoghi della movida e lungo le principali arterie stradali.

I controlli hanno portato anche a interventi sul fronte penale. La sera del 14 agosto a Marsala due uomini sono stati denunciati per un episodio particolarmente violento: sono accusati di rapina aggravata, lesioni, danneggiamento, porto abusivo di armi e altre aggressioni nei confronti di un cittadino marocchino.



Il giorno successivo, a Trapani, le Volanti hanno invece arrestato una donna che, ubriaca, aveva scatenato disordini in un bar del centro.

L’operazione straordinaria, disposta dal Questore Giuseppe Felice Peritore in linea con le indicazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, non si ferma al Ferragosto: i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane per garantire un’estate tranquilla sia ai residenti sia ai tanti turisti presenti sul territorio.



