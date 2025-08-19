Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
19/08/2025 12:35:00

Il turista travolto da un'auto ad Alcamo Marina, indagini in corso

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-08-2025/1755599714-0-il-turista-travolto-da-un-auto-ad-alcamo-marina-indagini-in-corso.jpg

 Sono ancora in corso le indagini per chiarire le responsabilità dell’incidente stradale che domenica pomeriggio ha causato la morte del turista tedesco Mathias Krolop, 38 anni, residente a Rangsdorf. L’uomo, in vacanza con la famiglia ad Alcamo Marina, stava camminando sul marciapiede di via Apuzzo e Falcetta, nei pressi della guardia medica, quando è stato travolto da una Fiat Panda in transito.

L’impatto è stato violentissimo. Krolop è stato soccorso sul posto e trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo, dove è arrivato in condizioni disperate. È deceduto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate. Con lui, ad Alcamo, c’erano la moglie e due figli piccoli.

Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, la Panda avrebbe dapprima impattato contro un’auto parcheggiata per poi invadere la corsia opposta e travolgere il pedone . Alla guida c’era una donna di 30 anni, rimasta lievemente ferita. I rilievi sono ancora in corso: sono stati effettuati i test di routine per alcol e droga, e l’auto è stata posta sotto sequestro per ulteriori accertamenti tecnici. Il veicolo è ora custodito in un’area attrezzata, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La dinamica è al vaglio anche attraverso i video delle telecamere di sorveglianza installate nella zona. 

Nel frattempo, il Comune di Alcamo ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia del turista:

«Il Sindaco Domenico Surdi e tutta l’amministrazione esprimono il proprio cordoglio e quello della comunità alcamese per la morte del turista tedesco Mathias Krolop. L’Amministrazione, nel manifestare la propria vicinanza alla famiglia per l’improvviso lutto, resta pronta ad eventuali necessità e a seguire tutti gli adempimenti del caso».



Native | 2025-08-17 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2025/differenze-tra-tipologie-di-piattaforme-elevatrici-250.png

Differenze tra tipologie di piattaforme elevatrici

Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...

Cronaca | 2025-08-19 11:04:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-08-2025/un-anno-fa-il-naufragio-del-bayesian-250.jpg

Un anno fa il naufragio del Bayesian

È passato un anno dal naufragio del Bayesian, lo yacht di lusso affondato nella notte tra il 18 e il 19 agosto 2024 al largo di Porticello, nel Palermitano. Una tragedia che ha scosso l’opinione pubblica internazionale, con sette...