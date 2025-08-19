Il turista travolto da un'auto ad Alcamo Marina, indagini in corso

19/08/2025 12:35:00

Sono ancora in corso le indagini per chiarire le responsabilità dell’incidente stradale che domenica pomeriggio ha causato la morte del turista tedesco Mathias Krolop, 38 anni, residente a Rangsdorf. L’uomo, in vacanza con la famiglia ad Alcamo Marina, stava camminando sul marciapiede di via Apuzzo e Falcetta, nei pressi della guardia medica, quando è stato travolto da una Fiat Panda in transito.

L’impatto è stato violentissimo. Krolop è stato soccorso sul posto e trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo, dove è arrivato in condizioni disperate. È deceduto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate. Con lui, ad Alcamo, c’erano la moglie e due figli piccoli.

Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, la Panda avrebbe dapprima impattato contro un’auto parcheggiata per poi invadere la corsia opposta e travolgere il pedone . Alla guida c’era una donna di 30 anni, rimasta lievemente ferita. I rilievi sono ancora in corso: sono stati effettuati i test di routine per alcol e droga, e l’auto è stata posta sotto sequestro per ulteriori accertamenti tecnici. Il veicolo è ora custodito in un’area attrezzata, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La dinamica è al vaglio anche attraverso i video delle telecamere di sorveglianza installate nella zona.

Nel frattempo, il Comune di Alcamo ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia del turista:

«Il Sindaco Domenico Surdi e tutta l’amministrazione esprimono il proprio cordoglio e quello della comunità alcamese per la morte del turista tedesco Mathias Krolop. L’Amministrazione, nel manifestare la propria vicinanza alla famiglia per l’improvviso lutto, resta pronta ad eventuali necessità e a seguire tutti gli adempimenti del caso».



